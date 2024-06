"Traum wahr gemacht": Zehnjähriger macht Selfie mit Cristiano Ronaldo

Am Samstagabend erfüllte sich ein Zehnjähriger seinen Traum. Er lief zu Superstar Cristiano Ronaldo aufs Feld und machte mit ihm ein Foto.

Es passiert in der 68. Minute im EM-Spiel zwischen Portugal und der Türkei. Die Portugiesen mit ihrem Superstar Cristiano Ronaldo liegen schon mit drei Toren in Führung. Da rennt plötzlich ein Junge aufs Fußballfeld, direkt auf Cristiano Ronaldo zu. Der Junge hat ein Handy in der Hand und will offenbar ein Selfie.

Solche Aktionen sind verboten. Der portugiesische Stürmer ließ das Selfie am Samstagabend trotzdem zu und lächelte fürs Foto. Reportern erzählte der Zehnjährige danach: "Ich habe meinen Traum einfach wahr gemacht. Jetzt habe ich ein Foto mit Cristiano Ronaldo. Das kommt auf ein T-Shirt und in mein Zimmer."

Viele Fans ahmen den Jungen nach

Als später andere Fans den Jungen nachahmen wollten, waren dann Ordner schneller zur Stelle. Auch Cristiano Ronaldo fand das dann wohl nicht mehr lustig.

Im Fernsehen konnte man die Szenen übrigens nicht sehen. Die Fußball-Organisation UEFA will so verhindern, dass Leute solche Aktionen nachahmen, und ein Spiel stören.