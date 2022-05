Traum vom Quadruple: Bietigheims Handballerinnen wollen Saison krönen

Eine Trophäe fehlt Bietigheims Bundesliga-Handballerinnen noch. Nach der Meisterschaft, der European League und dem Supercup greift das Team von Trainer Markus Gaugisch beim Final Four am Wochenende nach dem DHB-Pokal. Der Coach denkt aber auch schon an die Zeit danach.

Erfolg in der European League. Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Die ersten Glückwünsche hat Trainer Markus Gaugisch vom Handball-Bundesligisten SG BBM Bietigheim schon entgegengenommen. Dabei ist die schon jetzt herausragende Saison der Schwäbinnen mit drei Titeln in drei Wettbewerben noch gar nicht zu Ende. Der krönende Abschluss soll am Wochenende vor der eigenen Haustür in Stuttgart erfolgen. Die Bietigheimerinnen peilen beim Final Four im DHB-Pokal nach dem Meistertitel in der Liga und den Erfolgen in der European League sowie dem Supercup das Quadruple an. Es wäre ein historischer Triumph. Vier Titel in einer Saison hat bisher noch kein Frauen-Team im deutschen Handball jemals erreicht.

"Was wir bislang geschafft haben, ist der Wahnsinn - unabhängig vom Ausgang am Wochenende", sagte Gaugisch der Deutschen Presse-Agentur. In der Liga wurde in 26 Spielen kein Punkt abgegeben. Auch im Europapokal hielt sich die SG schadlos. Das sei das Ergebnis einer starken Einheit, betonte Gaugisch. "Wir verfügen in verschiedenen Bereichen über individuelle Qualität auf Weltklasse-Niveau. Gleichzeitig haben die Spielerinnen erkannt, dass sie nicht durchgehend 60 Minuten spielen müssen und deswegen haben sie ihre eigenen Bedürfnisse hinten angestellt."

Halbfinale gegen den Thüringer HC

Im Halbfinale trifft die SG am Samstag (17.30 Uhr) auf den Thüringer HC. Der mögliche Finalgegner wird zuvor zwischen dem VfL Oldenburg und dem Buxtehuder SV ermittelt. "Ich glaube nicht, dass wir uns nur selbst schlagen können", mahnte Gaugisch. "Aber wenn wir sagen würden, wir gehen nicht als Favorit in das Turnier, dann kauft uns das auch niemand ab."

Rückraumspielerin Xenia Smits hofft auf einen erfolgreichen Ausklang. "Natürlich war unsere Saison unglaublich, aber wir wollen unbedingt den Pokal. Es wäre bitter, die Saison mit einer Niederlage zu beenden", sagte die 28 Jahre alte deutsche Nationalspielerin.

Mit einem guten Gefühl und der Titelverteidigung wollen sich die Bietigheimerinnen anschließend in den Urlaub verabschieden. Da das Final Four in Stuttgart ausgetragen wird, verzichten Gaugisch und Co. auf ein Abschlusstraining in der Landeshauptstadt. Er sehe davon ab, den Rhythmus an das Turnier anzupassen, sagte der 48-Jährige. Stattdessen wird noch einmal in der heimischen Halle geschwitzt.

Man kann diese Saison nur schwer toppen, aber wir können sie wiederholen. Markus Gaugisch

Im Hinterkopf beschäftigt sich der Erfolgscoach, der seit einigen Wochen auch Bundestrainer ist, längst mit der zukünftigen Ausrichtung des Teams. In Stine Jorgensen, Luisa Schulze und Lieke van der Linden verlassen drei Spielerinnen die SG. An der Zielsetzung ändert sich dadurch jedoch nichts. "Man kann diese Saison nur schwer toppen, aber wir können sie wiederholen. Außerdem spielen wir dann auch wieder in der Champions League und wollen dort besser abschneiden als in der Vergangenheit", sagte Gaugisch.

Als ersten Neuzugang verpflichtete die SG BBM die spanische Nationalspielerin Kaba Gassama. Die Kreisläuferin kommt vom französischen Klub Fleury Loiret und nimmt den Platz von Nationalspielerin Schulze ein.

Ordentliche Feier - aber nicht auf Malle

Zunächst möchte sich Gaugisch aber Zeit mit der Familie freischaufeln. "Eine Abschlussfahrt nach Mallorca wäre sowieso nichts für mich, das überlasse ich anderen", sagte er. Seine Spielerinnen verzichten ebenfalls darauf. "Wir haben ein paar Mamas im Kader und andere Spielerinnen ziehen um, deswegen fahren wir nicht zusammen weg. Aber wir werden ganz sicher ordentlich feiern", sagte Smits. Auch sie hat schon viele Glückwünsche erhalten - und hofft, dass weitere Gratulationen am Sonntag dazukommen.