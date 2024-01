Traum-Halbfinale perfekt: Mühelose Sabalenka weiter in Topform

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka steht im Halbfinale der Australian Open. Dort kommt es nun zur Neuauflage des Finals der US Open.

Steht zum sechsten Mal in Folge in einem Grand-Slam-Halbfinale: Aryna Sabalenka. Icon Sportswire via Getty Images

Die Weltranglisten-Zweite Sabalenka hatte beim 6:2, 6:3 gegen die Tschechin Barbora Krejcikova im Viertelfinale nur wenig Mühe und zeigt sich im Melbourne Park weiter in Topform. Weil sowohl Novak Djokovic bei seinem Spiel gegen Taylor Fritz als auch Coco Gauff gegen Marta Kostyuk sehr lange für ihre Siege brauchten, begann die Night Session erst mit zwei Stunden Verspätung.

Gegen Gauff tritt Sabalenka nun am Donnerstag im Halbfinale an. Es ist eine Neuauflage des US-Open-Endspiels vom vergangenen Jahr, wo Gauff in drei Sätzen gewann. Für viele ist es das vorweggenommene Finale, nachdem die Weltranglistenerste Iga Swiatek überraschend früh gescheitert war. Die weiteren Halbfinalistinnen werden erst am Mittwoch ermittelt: Die Tschechin Linda Noskova trifft dabei auf die ukrainische Qualifikantin Dayana Yastremska und die an Nummer zwölf gesetzte Chinesin Qinwen Zhen spielt gegen die unter neutraler Flagge startende Russin Anna Kalinskaya. Keine der vier Spielerinnen ist bei einem Grand Slam bislang über das Achtelfinale hinausgekommen, Gauff oder Sabalenka wären im Finale klar favorisiert.

Sechstes Grand-Slam-Halbfinale in Folge

"Ich habe sehr gut gespielt und hoffe, ich kann so weitermachen", sagte Sabalenka im Anschluss an die Partie. Für den Sieg über die an Nummer neun gesetzte Krejcikova benötigte sie nur eine Stunde und elf Minuten, schlug dabei 20 Winner und gerade mal 13 Unforced Errors. Damit geht sie bestens ausgeruht in die Partie gegen Gauff, die zuvor ein Marathon-Match absolvieren musste.

Der Melbourne-Triumph im Vorjahr war der erste und bislang einzige Grand-Slam-Titel für die Belarussin. Übergreifend hat sie nun ihre letzten zwölf Spiele bei den Australian Open gewonnen. Insgesamt steht sie schon zum sechsten Mal in Folge in einem Grand-Slam-Halbfinale - das war in diesem Jahrhundert erst zwei Damen zuvor gelungen, zuletzt Serena Williams.