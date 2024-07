"Traum geplatzt": Neuzugang steigt vorzeitig in Saisonvorbereitung der HSG Wetzlar ein

Bei der öffentlichen Trainingseinheit der HSG Wetzlar in der Sporthalle Dutenhofen ist kurzfristig auch der Ungar Zsolt Krakovszki mit dabei. Der Rechtsaußen ist einer von sieben externen Neuzugängen.

Rund 70 Zuschauer waren am Montag zur ersten öffentlichen Trainingseinheit in der Saison 2024/2025 des Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar in die Sporthalle Dutenhofen gekommen. Mit dabei war kurzfristig auch Neuzugang Zsolt Krakovszki, der am Sonntagfrüh das Quartier der ungarischen Nationalmannschaft verlassen hatte, weil er keinen Platz im Olympia-Aufgebot des EM-Fünften ergattern konnte.

"Für Zsolt tut es mir natürlich Leid, dass der Traum von Olympia geplatzt ist. Für uns ist es auf der anderen Seite gut, dass er jetzt da ist", sagte HSG-Cheftrainer Frank Carstens, der somit ab sofort nur noch auf Domen Novak verzichten muss, der nach wie vor beim slowenischen Nationalteam weilt.

Vorbereitung mit sieben Neuzugängen

Carstens ist mit seinem neuem Team in der vergangenen Woche in die Saisonvorbereitungen gestartet. Nach einigen Tests und Untersuchungen stand am vergangenen Freitag das erste Hallentraining auf dem Programm. Auch am Montag war es noch eine Einheit "frei von taktischen Fesseln", wie der Coach betonte. Vielmehr ginge es noch immer darum, sich kennenzulernen.

Der Cheftrainer steht vor der Aufgabe sieben externen Neuzugängen mit Dominik Mappes, Jona Schoch, Philipp Ahouansou, Georg Löwen, Lion Zacharias, Justin Müller und Zsolt Krakovszki sowie den drei aus der eigenen U23 in den erweiterten Kader hoch gezogenen Marius Göbner, Noel Hoepfner und Tizian Weimer in das Team zu integrieren. Die Eindrücke, die Carstens in den ersten gemeinsamen Tagen mit seinen Spielern gewonnen hat, seien aber schon mal sehr positiv: "Die Jungs haben Bock - genauso wie ich."

Großer Umbruch: Der Kader der HSG Wetzlar für die Saison 2024/25