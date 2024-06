"Traum geht in Erfüllung": Rostock holt Dirkner zurück

Der FC Hansa Rostock hat seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. In Person von Jonas Dirkner wechselt ein alter Bekannter zurück an die Ostsee.

Im Alter von sieben Jahren machte Jonas Dirkner seine ersten Schritte im Hansa-Trikot. Insgesamt neun Jahre lang spielte der defensive Mittelfeldspieler in der Nachwuchsakademie der Kogge, wechselte in die U 16 von Hertha BSC, spielte später mehrere Jahre in der Regionalliga - und kehrt nun, sechs Jahre nach seinem Abgang, nach Rostock zurück.

"Ich stand schon als King im Ostseestadion auf der Tribüne", wird der heute 21, bald 22 Jahre alte Dirkner auf der Vereinswebsite zitiert. "Von daher geht jetzt für mich ein Traum in Erfüllung, endlich selbst für den FC Hansa in diesem Stadion spielen zu können."

In den vergangenen beiden Spielzeiten lief er in der Regionalliga Nordost für die VSG Altglienicke auf, in der abgelaufenen Saison markierte er in 24 Spielen einen Treffer, stand dabei 23-mal von Beginn an auf dem Rasen. Für Altglienicke und Hertha absolvierte er insgesamt in seiner noch jungen Karriere schon 85 Regionalliga-Partien, zudem kommt er auf einen Einsatz in der Bundesliga (für Hertha) und drei Spiele für die deutschen U-Nationalmannschaften.

Dirkner ein "echter Rostocker Junge"

"Er hat bei Hertha und auch zuvor bei uns eine hervorragende Ausbildung genossen und in der Regionalliga Nordost bei Altglienicke in den letzten zwei Jahren als Stammspieler überzeugende Leistungen gezeigt", freut sich Rostocks Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh über die Verpflichtung des "echten Rostocker Jungen".

Shapourzadeh weiter: "Er identifiziert sich maximal mit dem Verein und brennt darauf, sich bei uns weiter entwickeln zu können. Genau solche Spieler brauchen wir." Dirkner, der beim Zweitliga-Absteiger die Nummer 6 erhalten wird, beschreibt sich selbst als emotionalen Menschen: "Von daher können die Fans in jedem Spiel von mir erwarten, dass ich immer alles geben werde."

pja