Traum-Einstand für Bielefelds Trainer mit dem "Crazy-Blick"

Nach dem 3:1 gegen Darmstadt 98 herrscht gute Laune auf der Alm. Bielefelds neuer Coach Uwe Koschinat, dessen Blick laut Fabian Klos alleine schon Impulse sendet, lobte vor allem die Moral seiner Elf.

Im umkämpften Spiel gegen den SV Darmstadt 98 roch es 20 Minuten vor dem Ende noch streng danach, als würde Arminia Bielefeld auch beim Debüt des neuen Trainers Uwe Koschinat leer ausgehen. Dann aber erzielte der Bundesliga-Absteiger drei Tore - zwei davon in der Nachspielzeit - und ließ die Schüco-Arena beben. "Was wir hinten raus geleistet haben, war einfach ein Riesen-Fight. Die Mannschaft hat große Moral bewiesen", betonte Koschinat nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. Die starke Leistung seiner Elf wollte er zudem ganz unabhängig vom Spielausgang bewerten.

Dieser ist allerdings umso wichtiger für die Ostwestfalen, die zuvor erst einen Dreier im neuen Kalenderjahr gelandet hatten und zuletzt bis auf den Relegationsplatz abgerutscht waren. "Es geht hier nicht um mich, sondern um einen großen traditionsreichen Klub", beteuerte der neue Trainer auch nach dem Einstandserfolg. Umso erleichterter sei er, mit einem Sieg in die Amtszeit zu starten.

Erste Impulse sind bei der Mannschaft angekommen

Als das Spiel fast schon zu Ende war, trug sich mit dem Schlusspunkt in die Torschützenliste auch noch Fabian Klos ein, der gemessen an den vereinsinternen Statistiken an diesem Samstag zum Rekordspieler der Arminia avanciert war. Und der Kapitän hatte gleich mal lobende Worte für den neuen Coach übrig. "Uwe hat eine ganz eigene Art und diese Woche hat er definitiv die richtigen Worte gefunden", sagte Klos, der die Impulse des 51-Jährigen auch während des Spiels spürte: "Er hat manchmal einen 'Crazy-Blick' drauf. Aber das brauchen wir gerade. Das tut uns sehr, sehr gut."

Die Chemie zwischen Trainer und Torjäger scheint zu stimmen. Weil er von den Qualitäten seines Stürmers überzeugt ist, entschied sich Koschinat auch dazu, den Bielefelder Angreifer nicht schon vorzeitig auszuwechseln. "Ich hatte die Überlegung, Fabian Klos zur 80. Minute rauszunehmen. Aber als gegnerischer Trainer hatte ich in solchen Spielsituationen immer großen Respekt vor Fabi, also habe ich ihn draufgelassen", so der Coach, dessen Kapitän auch den zwischenzeitlichen Ausgleich von Manuel Prietl vorbereitet hatte.

Das war ein erster Schritt, wir müssen noch eine Menge Vollgas geben. Uwe Koschinat

Für den Moment ist die Welt in Bielefeld also wieder in Ordnung, konnte der DSC doch den Relegationsplatz vorerst hinter sich lassen. Aber Koschinat warnte zugleich davor, den Sieg zu hoch zu hängen: "Das war ein erster Schritt, wir müssen noch eine Menge Vollgas geben." Dennoch habe das Spiel gegen Darmstadt gezeigt, "was möglich ist in der Schüco-Arena - die kann eine richtige Wucht entwickeln."