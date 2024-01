Trauerfeier für Beckenbauer: Steinmeier spricht, Kaufmann singt

Es dürfte die größte Gedenkfeier werden, die je ein deutscher Sportler bekommen hat. Ab 15 Uhr gedenken am Freitag in der Allianz-Arena Wegbegleiter, Prominente und Fans des am 7. Januar im Alter von 78 Jahren verstorbenen Franz Beckenbauer.

Die Allianz-Arena während der Schweigeminute für Franz Beckenbauer im Spiel gegen Hoffenheim. Getty Images