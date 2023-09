Trauerfall in der Familie: Däbritz fehlt Deutschland in der Nations League

Die deutsche Nationalmannschaft muss bei den anstehenden Nations-League-Spielen gegen Dänemark und Island auf Sara Däbritz verzichten. Die 28-Jährige hat wegen eines Trauerfalls in der Familie für die beiden Länderspiele abgesagt.

Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, steht Däbritz dem DFB-Team nicht zur Verfügung, wenn am 22. September die Partie gegen Dänemark in Viborg (18 Uhr) sowie am 26. September das Spiel gegen Island in Bochum (18.15 Uhr, beide LIVE! bei kicker) anstehen.

Die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon stand ursprünglich im 25 Frauen starken Kader für die neu geschaffene Nations League, deren erste beiden von sechs Gruppen-Spieltagen Ende September stattfinden - genau eine Woche nach dem Start der neuen Bundesliga-Saison.

Britta Carlson, die die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei den beiden Länderspielen an der Seitenlinie ersetzt, verzichtet nach dem Ausfall von Däbritz auf eine Nachnominierung.

Die ehemalige Spielerin des SC Freiburg, von Bayern München und Paris St. Germain läuft seit Sommer 2022 für Lyon auf, wo sie in der vergangenen Saison die französische Meisterschaft gewann. In der Nationalmannschaft kommt sie bislang auf 100 Einsätze, in denen sie 17 Tore erzielte.