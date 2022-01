Trauer um Schädlich: "Ein Arbeiter vor dem Herrn"

Er war in vielen ostdeutschen Vereinen eine große Nummer: Gerd Schädlich, langjähriger Trainer von Zwickau, Aue und Chemnitz, starb in der Nacht zum Samstag im Alter von 69 Jahren.

"Ich bin tief traurig, verbeuge mich tief vor Gerd. Er war ein Arbeiter vor dem Herrn. Aue, Zwickau und Chemnitz wären ohne ihn nicht das, was sie sind. Mein Beileid und das unseres Vereins an die Familie Schädlich, alle Angehörigen und Freunde. Das ist ein unfassbarer Schmerz", wird Aues Präsident Helge Leonhardt von "Tag24" zitiert.

Schädlichs Erfolgsgeschichte als Trainer begann beim FSV Zwickau, mit dem er 1994 den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte und im Folgejahr um ein Haar sogar bis ins Oberhaus durchmarschierte. 1999 führte Schädlichs Weg nach Aue, insgesamt saß er in acht Jahren 300-mal auf der Trainerbank der Veilchen, welche er 2003 ebenfalls in die 2. Bundesliga führte.

Auch beim Chemnitzer FC hinterließ Schädlich seine Spuren und stieg 2011 mit dem CFC in die 3. Liga auf, 2013 beendete er dort seine Trainerlaufbahn und arbeitete im Anschluss noch zwei Jahre als Scout in Halle. "Es ist unfassbar traurig und so schwer, derzeit Worte zu finden oder die Tragweite für uns zu erfassen", so Romy Polster, die Vorstandsvorsitzende der Chemnitzer. "Mit dem heutigen Tag haben wir einen ganz großen Fußballer, Menschen und Freund verloren."