Trauer um Gerd Müller: Der "Bomber der Nation" ist tot

Die Fußballwelt trauert um Gerd Müller. Der "Bomber der Nation" ist am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben.

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer schrieb in einer Mitteilung am Sonntagmittag: "Heute ist ein trauriger, schwarzer Tag für den FC Bayern und all seine Fans. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat - und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs. Wir sind in tiefer Trauer vereint mit seiner Frau Uschi sowie seiner Familie. Der FC Bayern wäre ohne Gerd Müller heute nicht der Klub, wie wir ihn alle lieben. Sein Name und die Erinnerung an ihn wird auf ewig weiterleben."

Müller war im Sommer 1964 zum FC Bayern gekommen und prägte eine Ära. Er erzielte in 607 Pflichtspielen 566 Treffer für den FC Bayern und stellte die bis heute unerreichte Rekordmarke von unglaublichen 365 Toren in 427 Bundesliga-Partien auf. Siebenmal sicherte er sich zudem die Torjägerkanone. Müllers 40 Tore in der Saison 1971/72 waren fast ein halbes Jahrhundert Bundesliga-Rekord. In der vergangenen Saison übertraf ihn dann der heutige Bayern-Torjäger Robert Lewandowski. Der Weltfußballer aus Polen schaffte 41 Treffer in 29 Spielen.



Der FC Bayern wäre ohne Gerd Müller heute nicht der Klub, wie wir ihn alle lieben. Sein Name und die Erinnerung an ihn wird auf ewig weiterleben. Bayern-Präsident Herbert Hainer

Mit der Nationalmannschaft wurde Müller außerdem Europameister 1972 und Weltmeister 1974, wobei er das entscheidende 2:1-Siegtor im Finale in München gegen die Niederlande erzielte. Insgesamt traf er in 62 Einsätzen für Deutschland stolze 68-mal.

"Gerd wird für immer in unseren Herzen sein"

Nach seiner Karriere blieb Müller dem FC Bayern lange als Trainer im Nachwuchs erhalten. In den vergangenen Jahren litt er an Alzheimer und lebte seit Jahren im Pflegeheim. Er hinterlässt seine Frau Uschi und eine Tochter.

"Die Nachricht von Gerd Müllers Tod macht uns alle tief betroffen. Er ist eine der größten Legenden in der Geschichte des FC Bayern, seine Leistungen sind bis heute unerreicht und werden auf ewig Teil der großen Geschichte des FC Bayern und des gesamten deutschen Fußballs sein", erklärte der Münchner Vorstandschef Oliver Kahn. "Gerd Müller steht als Spieler und als Mensch wie kaum ein anderer für den FC Bayern und seine Entwicklung zu einem der größten Vereine weltweit. Gerd wird für immer in unseren Herzen sein."

Lesen Sie auch: Weltmeister, Europameister und mehr: Titel- und Torsammler Gerd Müller