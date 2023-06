"Trauen ihm den Sprung zu": Köln verpflichtet Christensen

Der 1. FC Köln hat seinen vierten Sommerneuzugang präsentiert: Jacob Christensen (21) kommt vom FC Nordsjaelland und soll das defensive Mittelfeld stärken.

Bereits am Donnerstagvormittag hatten sich die Vorzeichen verdichtet, dass Jacob Christensen beim 1. FC Köln aufschlagen könnte. Am frühen Abend machten die Verantwortlichen den Deal offiziell. Der defensive Mittelfeldspieler, der alle dänischen Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen hat, erhält am Geißbockheim einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

"Jacob Christensen ist einerseits noch ein sehr junger Spieler, bringt andererseits aber schon die Erfahrung von über 150 Profi-Einsätzen mit. Aber nicht nur deshalb, sondern unter anderem auch wegen seiner technischen Versiertheit und seiner Fähigkeit ein Spiel im Aufbau zu lenken, trauen wir ihm den Sprung in die 1. Bundesliga zu", wird FC-Geschäftsführer Christian Keller zitiert: "Natürlich wird sich Jacob dazu zunächst an die höhere Spielintensität anpassen müssen. Unser Trainerteam wird ihn dafür bestmöglich fordern und fördern."

Der leidenschaftliche Fußball, den Köln spielt, gefällt mir. Jacob Christensen

Christensen wurde in Kopenhagen geboren, schloss sich mit zwölf Jahren der Nachwuchsabteilung des FC Nordsjaelland an. Mit 17 Jahren gab er sein Debüt in der höchsten dänischen Spielklasse. Vier Jahre später fühlt er sich bereit für den nächsten Karriereschritt. "Ich freue mich sehr auf meine Zeit beim 1. FC Köln", so Christensen: "Der FC wird mein erster Klub außerhalb Dänemarks und ich bin sehr gespannt auf die Bundesliga. Der leidenschaftliche Fußball, den Köln spielt, gefällt mir und ich bin überzeugt, dass ich mich hier sehr gut weiterentwickeln kann."

Laufstarker Sechser kommt ablösefrei

Der Däne wurde in der vergangenen Saison Vizemeister mit dem FC Nordsjaelland und kommt ablösefrei nach Köln. Er gilt als laufstarker Sechser, der sich beim FC Nordsjaelland in der vergangenen Saison zum unumstrittenen Stammspieler aufgeschwungen hat. In der Superliga absolvierte Christensen in der Spielzeit 2022/23 21 von 22 möglichen Startelfeinsätzen.

Christensen ist nach Leart Paqarada (Abwehr, St. Pauli), Jonas Nickisch (Torwart, RB Leipzig) und Luca Waldschmidt (Sturm, VfL Wolfsburg) der vierte Sommerneuzugang des Effzeh.