Trapp wechselt nach Altglienicke

Die VSG Altglienicke verstärkt sich defensiv mit Maurice Trapp. Der 55-malige Zweitliga-Spieler und gebürtige Berliner kommt aus der U 23 von Mainz 05 in den Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark. Für Mainz absolvierte der 32-jährige Defensivakteur in der abgelaufenen Spielzeit 32 Partien in der Regionalliga Südwest.