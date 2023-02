Trapp steht offenbar kurz vor der Vertragsverlängerung

Hinter Kevin Trapp liegt ein fantastisches Jahr, der 32 Jahre alte Torhüter spielt vielleicht besser denn je. Kein Wunder, dass die Eintracht den bis 2024 datierten Vertrag gerne vorzeitig verlängern würde. Schon bald könnte Vollzug vermeldet werden.

Platz 1 in der kicker-Rangliste im Sommer, Platz 3 im Winter - Kevin Trapp zählt aktuell zweifellos zu den besten Torhütern in der Bundesliga. Obwohl er in einigen Statistiken alles andere als einen Spitzenplatz belegt. "Kevin hat eine der schlechtesten Fangquoten in der Liga", staunt Trainer Oliver Glasner. Die Statistik zeigt: Trapp fing nur neun von 231 Flanken in den Strafraum ab (3,9 Prozent), das ist der fünftschlechteste Wert der Liga. Mit einer Paradenquote von 62,1 Prozent liegt er zudem lediglich im Mittelfeld (Platz 10). "So wie wir spielen, verteidigen wir viel im Ansatz weg, wenn aber der Gegner mal durchkommen, ist es relativ schnell eine Großchance. Das nehmen wir bewusst in Kauf", erläutert der Coach. Er ist überzeugt: "Wenn man nur die Eins-gegen-eins-Situationen nehmen würde, wäre er wahrscheinlich einer der Besten oder der Beste in der Liga."

Glasner imponiert, dass sein Torhüter zuverlässig "in den entscheidenden Situationen" mit Rettungstagen zur Stelle ist. "Oft wird darüber gesprochen, dass ein Torhüter mit dem Fuß gut sein muss, und das und das und das... Ich sage immer: Die Kernkompetenz ist, Bälle zu halten, da ist Kevin überragend", betont der Trainer. "Wenn ich den besten Fußballer im Tor will, würde ich den Zehner reinstellen. In der Regel bekommt ein Torhüter im Spiel drei bis vier Schüsse aufs Tor, da musst du da sein. Kevin hat uns in den entscheidenden Situationen ganz oft geholfen."

Er traue sich gar nicht zu, das Torwartspiel im Detail zu beurteilen, aber in Sachen "Ausstrahlung und Präsenz" habe Trapp "noch einmal einen Sprung gemacht". Davon profitieren auch seine Vorderleute: "Das gibt der Mannschaft Sicherheit, nicht nur der Defensive."

Trapp soll Frankfurt nach der aktiven Karriere erhalten bleiben

Derweil verdichten sich die Anzeichen, dass der Torhüter seinen bis 2024 datierten Vertrag in Kürze vorzeitig verlängern wird. Geplant ist, dass der Führungsspieler dem Klub nach seiner Karriere in anderer Funktion erhalten bleibt. Auch das könnte vertraglich bereits geregelt werden. Zuletzt hatte es Irritationen mit Trapps Berater Volker Struth gegeben, die Wogen haben sich aber wieder geglättet. Davon zeugt auch die Verpflichtung von Linksverteidiger Philipp Max (PSV Eindhoven), der wie Trapp und auch Mario Götze von Struths Agentur "Sports360" vertreten wird.