Trapp nach Sieg über Marseille zuversichtlich: "Endspiele können wir"

Dank dem 2:1-Sieg über Marseille kann Frankfurt aus eigener Kraft das Achtelfinale der Champions League erreichen. SGE-Keeper Kevin Trapp weiß, warum das klappen kann.

Es war beim 2:1 über Olympique Marseille in Durchgang eins ein offener Schlagabtausch, der auch Eintrachts Torhüter Kevin Trapp einiges abverlangte. "Es ist für mich auch anstrengend, obwohl ich nicht so viel laufen muss", sagte der 32-Jährige vor den DAZN-Mikros. Er habe sich "die ganze Zeit konzentrieren" müssen, da die Gäste aus Südfrankreich immer wieder offensiv anliefen.

Unter dem Strich ging die SGE aber als verdienter Sieger hervor, ließ insbesondere in den zweiten 45 Minuten nur noch wenig anbrennen. "Wir haben es gut und abgeklärt gespielt. In den letzten Minuten haben wir den Ball gut laufen lassen", betonte Trapp, der selbst vor allem in der ersten Halbzeit gefordert war. Einen Schuss des früheren Schalkers Amine Harit parierte der Schlussmann gekonnt zur Seite (45.), beim Gegentreffer durch den Ex-Herthaner Matteo Guendouzi (22.) war Trapp zuvor machtlos.

Luft nach oben sah er vor allem bei der Chancenverwertung. Eine frühere Vorentscheidung hätte dem Frankfurter Spiel demnach gut getan. "Das hätte das Spiel sicher ruhiger gemacht." Dem pflichtete auch Mario Götze bei, der den letztlich entscheidenden Treffer von Randal Kolo Muani (27.) mustergültig vorgelegt hatte. Der offensive Mittelfeldspieler forderte vor allem, die Konter künftig besser auszuspielen. "Wenn wir da effektiver sind und gezielter spielen, dann sind es Riesen-Möglichkeiten", so Götze. Am Ende hätten den Hessen vorne "die Körner gefehlt", um effizienter zu sein.

SGE hat Endspiel um Achtelfinal-Einzug in Portugal

Besser machen - obwohl gegen Marseille schon vieles gut lief - will es die SGE gegen Sporting Lissabon in einer Woche. Dann kommt es zum Showdown um den Achtelfinal-Einzug. Um in der Königsklasse zu überwintern, braucht die Eintracht am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) einen Sieg. Denn das punktgleiche Sporting hat aktuell wegen des direkten Vergleichs die Nase vorn (Hinspiel: 3:0 für Lissabon).

Doch am Main ist man optimistisch. "Endspiele können wir", sagte Trapp schmunzelnd mit einem Fingerzeig auf das gewonnene Europa-League-Endspiel gegen Glasgow im Frühjahr. Doch auch wenn er seiner Mannschaft die nötige Nervenstärke in Drucksituationen attestiert, weiß der Keeper auch: "Das wird sicher ein sehr intensives Spiel."

Zuvor kommt es zur Generalprobe gegen Borussia Dortmund. Die Adler empfangen den Revierklub am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Zusammen mit dem Spiel gegen Marseille sind das nun drei hochkarätige Partien binnen sechs Tagen. "Das ist ein hohes Pensum, was wir fahren", erklärte Trapp. "Aber man sieht momentan, dass wir es trotzdem können."