Trapp: "Lindström hat schon deutliche Schritte nach vorne gemacht"

Links, rechts oder zentral als Teil einer Doppelspitze - Jesper Lindström kam in der Offensive schon fast überall zum Einsatz. Beim 2:0 in Freiburg bot ihn Trainer Oliver Glasner auf der rechten offensiven Halbposition im 3-4-3 auf. Wird Lindström nach seinem ersten Saisontor dort zur Dauerlösung?

Bisher pendelte Lindström zwischen erster Elf und Ersatzbank. Wettbewerbsübergreifend kam er 13-mal zum Einsatz, achtmal lief er dabei von Beginn an auf. Während er in der Europa League als Joker für die Assists zu den Siegen in Antwerpen (1:0) und Piräus (2:1) sorgte, ging von ihm in der Bundesliga zu wenig Torgefährlichkeit aus - bis zum Sieg in Freiburg am vergangenen Sonntag. Im Breisgau zeigte er seine bisher stärkste Leistung für die Eintracht (kicker-Note 2), was nicht allein an seinem ersten Treffer für die Hessen lag.

Glasner experimentierte im ersten Drittel der Saison insbesondere in der Offensive viel herum - ohne durchschlagenden Erfolg. Doch nach dem Sieg in Freiburg dürfte das Dreieck Lindström-Kamada-Borré erst mal die Nase vorne haben. Ein guter, kopfballstarker Stürmer an der Seite von Borré stünde der Mannschaft zwar weiterhin gut zu Gesicht, lässt sich aktuell aber nicht herbeizaubern. Deshalb heißt es vorne im wahrsten Sinne des Wortes: Ball flachhalten und clever zwischen den Linien bewegen. Schon bei seiner Vorstellung im Juli erklärte Lindström: "Wichtig ist, dass ich hinter mir Leute habe, die mir den Rücken freihalten und mich in den Zwischenräumen füttern."

Genau das geschah in Freiburg, wo auch Sechser Kristijan Jakic sein bisher stärkstes Spiel zeigte und Lindströms Führungstreffer mit einleitete. Die Entstehung des 1:0 war wegen Lukas Küblers missglücktem Rettungsversuch zwar glücklich, aber auch kein Zufall, da Lindström an der richtigen Stelle lauerte. "Jesper war gut zwischen den Linien positioniert, sodass er Tempo aufnehmen konnte", lobt Glasner und bescheinigt dem 21-Jährigen "eine seiner besten Leistungen in unserem Dress."

"Beim Tor sah man, dass er ein überragender Fußballer ist"

Keeper Kevin Trapp attestiert Lindström bei "DAZN" insgesamt eine positive Entwicklung. "Jesper ist sehr jung und kam aus einer anderen Liga. Die Bundesliga ist nun mal eine härtere Liga als die dänische Liga, daran muss man sich erst gewöhnen. Das ist normal, und das weiß auch jeder im Verein und in der Mannschaft. Jesper hat aber schon deutliche Schritte nach vorne gemacht", erklärt der Routinier und ergänzt: "Beim Tor sah man, dass er ein überragender Fußballer ist und eine sehr gute Technik hat." Pfeilschnell und antrittsstark ist Lindström obendrein, weshalb er ins Beuteschema von Sportvorstand Markus Krösche passte, der von vorneherein ankündigte, der Abteilung Attacke mehr Tempo hinzufügen zu wollen.

Zweikampfquote mit viel Luft nach oben

Bei allem Talent muss Lindström allerdings noch an seiner Robustheit arbeiten und kräftiger werden, ohne dabei an Agilität und Geschwindigkeit zu verlieren. Eine Zweikampfquote von durchschnittlich 34,3 Prozent gewonnener Duelle ist kein Ruhmesblatt, doch daran lässt sich arbeiten. Wichtiger ist, dass Lindström grundsätzlich über eine spannende Veranlagung und viel Potenzial verfügt. Davon zeugen auch die zehn Tore und elf Assists, die er vergangene Saison wettbewerbsübergreifend in 31 Einsätzen für Bröndby erzielte.