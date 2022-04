Trapp kehrt zurück - Fragezeichen hinter Sow

Personell kann Trainer Oliver Glasner im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim wieder beinahe aus dem Vollen schöpfen. Kevin Trapp stieg am Mittwoch ins Mannschaftstraining ein, ein Fragezeichen steht noch hinter Djibril Sow.

Wegen einer Bänderdehnung im Handgelenk musste Keeper Kevin Trapp am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel bei Union Berlin (0:2) pausieren. Beim Auftakt in die Trainingswoche am Mittwoch stand er allerdings bereits wieder auf dem Platz und dürfte gegen die TSG (Samstag, 15.30 Uhr) zurückkehren.

Wird Sow rechtzeitig fit?

Offen ist dagegen, ob Sow rechtzeitig fit wird. Der Schweizer Nationalspieler hatte sich im Heimspiel gegen den SC Freiburg (1:2) vor eineinhalb Wochen eine Zerrung im Knie zugezogen. Ursprünglich bestand sogar Hoffnung, dass der Mittelfeldspieler im Auswärtsspiel beim FC Barcelona (3:2) zur Verfügung steht, doch daraus wurde nichts. Auch am Mittwoch trainierte der 25-Jährige lediglich individuell, weshalb hinter seinem Einsatz am Samstag ein dickes Fragezeichen steht.

Sebastian Rode und Ajdin Hrustic heißen die ersten Alternativen im Mittelfeld. Einen Rückschlag bei Sow wird Glasner kaum riskieren, schließlich braucht er ihn in der kommenden Woche im Europa-League-Halbfinale bei West Ham (Donnerstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker), wo Kristijan Jakic eine Gelbsperre abbrummen muss. Ebenfalls individuell arbeiteten am Mittwoch die Reservisten Christopher Lenz und Stefan Ilsanker.

Krösche über die Basis Bundesliga

Bevor die Reise zum nächsten großen Highlight nach London ansteht, will die Eintracht in der Bundesliga ihre Heimbilanz aufpolieren. "Es ist unser Anspruch, dass wir deutlich mehr Heimspiele gewinnen", betont Sportvorstand Markus Krösche. Im Waldstadion holte Frankfurt bisher lediglich vier Siege, spielte fünfmal Remis und kassierte sechs Niederlagen. "In der Europa League haben wir etwas Außergewöhnliches erreicht, mit unserer Bundesliga-Saison sind wir aber überhaupt nicht zufrieden, speziell mit der Rückrunde", moniert Krösche und schiebt hinterher: "Es ist extrem wichtig, unser Heimspiel gegen Hoffenheim zu gewinnen. Unsere Basis muss immer die Bundesliga sein."