Trapp hofft auf eine schnelle Lösung bei Kolo Muani

Vor Frankfurts Ligastart gegen Darmstadt 98 spricht SGE-Keeper Kevin Trapp über die ungeklärte Zukunft seines Teamkollegen, stockende Trainingsübungen und Seriosität in der Kabine.

Bleibt er oder geht er? Bei keinem anderen Eintracht-Spieler gibt es in dieser Transferperiode ein solch großes Fragezeichen um seinen Verbleib. Die Gerüchte um Stürmerstar Randal Kolo Muani und einen möglichen Wechsel zum französischen Meister Paris St. Germain verdichten sich seit Wochen.

Dass das am 24-Jährigen nicht spurlos vorbei geht, sieht auch Eintracht-Kapitän Kevin Trapp: "Wenn man das Pokalspiel betrachtet, wissen wir alle, dass das nicht der Kolo war, den wir kennen. Woran das jetzt genau lag, weiß ich nicht." Der deutsche Nationaltorhüter stellt aber auch klar: "Wenn solche Gerüchte mit so einer hohen Ablösesumme im Raum stehen, dann ist es menschlich, dass das etwas mit jemandem macht und man mit dem Kopf in der ein oder anderen Situation nicht so da ist wie normalerweise."

Trapp ist auch im Falle des Abgangs optimistisch

Der Eintracht-Kapitän hofft, dass in der Causa Kolo Muani eine schnelle Lösung gefunden wird, damit alle Seiten Klarheit haben. Sollten sich die Wege vom diesjährigen Conference-League-Teilnehmer und dem Franzosen trennen, blickt Trapp dennoch optimistisch in Richtung der anstehenden Bundesligasaison: "Auch wenn er geht, werden wir eine starke Mannschaft haben. Wir konnten in der Vergangenheit auch Abgänge wie die von Filip Kostic oder Martin Hinteregger ersetzen."

Stand jetzt ist Kolo Muani aber Spieler von Eintracht Frankfurt und wird beim Bundesligaauftakt im heimischen Deutsche Bank Park gegen Aufsteiger Darmstadt 98 (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf dem Platz stehen. Dann gilt es für die Mainadler, an ihrer Form zu arbeiten und nach dem Pokalsieg mit dem nächsten Erfolgserlebnis in die Saison zu starten. Trapp sieht seine Mannschaft mitten in einem Prozess: "Es braucht Zeit, bis sich die Automatismen etablieren. Wir haben neue Spieler und mit Dino Toppmöller einen neuen Trainer, da kann in vier Wochen Vorbereitung nicht alles erledigt sein", verdeutlicht der 33-Jährige.

Aktuell bringe der neue Coach, den Trapp als sehr kommunikativen Trainer mit klarer Spielidee und viel Energie in seinen ersten Wochen wahrnimmt, noch viel neuen Input ein. Deshalb laufe die ein oder andere Trainingsübung auch "noch nicht ganz so fließend ab, wie man sich das erhofft". Dennoch sieht Trapp schon jetzt eine Entwicklung zum Besseren.

Hauge "ist gefühlt seriöser geworden"

Diese Aussage trifft in seinen Augen auch auf Leih-Rückkehrer Jens Petter Hauge zu: "Man merkt, dass er sich viel vorgenommen hat und ihm die Zeit in Gent - auch wenn sie sportlich nicht so erfolgreich war - vielleicht ganz gutgetan hat. Er ist topfit zurückgekommen und in den vergangenen Spielen hat man gemerkt, dass er den nächsten Schritt gemacht hat. Auch von seinem Auftreten in der Kabine ist er gefühlt ein bisschen seriöser geworden", gibt Trapp schmunzelnd zu.

Ob Hauge am Sonntag im Derby gegen Darmstadt 98 von Beginn an neben Kolo Muani stürmen darf oder ob der schnelle Angreifer dann schon nicht mehr in den Diensten von Eintracht Frankfurt sein wird, werden die nächsten Tage zeigen.