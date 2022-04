Trapp: "Haben gezeigt, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen"

Eintracht Frankfurt hat das Europa-League-Halbfinale erreicht, dank einer sehr starken Leistung in Barcelona. Die Beteiligten fassten die Geschehnisse glücklich zusammen und fanden viel Lob - natürlich auch für die Fans.

Hatte allen Grund, seine Freude herauszuschreien: Frankfurts Keeper Kevin Trapp. IMAGO/Action Plus

Kevin Trapp war zunächst sprachlos. Im Gespräch mit RTL fand der Keeper die Wörter dann aber doch. "Alle dachten, wir kommen her und Barcelona schießt uns aus dem Stadion", erklärte er. Das war aber nicht der Fall. Letztlich knapp, doch völlig verdient setzte sich Frankfurt mit 3:2 beim großen FCB durch. Somit stehen die Hessen im Europa-League-Halbfinale, wo am 28. April zunächst das Gastspiel bei West Ham United ansteht.

Doch wie schaffte es Frankfurt, die formstarken Katalanen (zuvor 15 Pflichtspiele ohne Niederlage) zu knacken? "Wir wussten, dass wir sehr viel leiden müssen, und dass Barcelona sehr viel Ballbesitz haben wird", erklärte Trapp und fuhr fort: "Dagegen mussten wir vorgehen; sehr, sehr konzentriert sein und die Chancen, die wir nach vorne kriegen nutzen. Wir mussten auch effizient sein - und das haben wir heute mit Bravour gemacht."

Das sah auch Trainer Oliver Glasner so, der die Leistung seines Teams als "unglaublich" bezeichnete. "Hintenraus haben wir es unsinnigerweise ein bisschen spannend gemacht, aber 85 Minuten lang war das überragend."

Glasner findet alles "schon außergewöhnlich"

Allen voran die defensive Stabilität, aber auch die stetig ausgehende Gefahr nach vorne imponierte dem Österreicher dabei. "Im Camp Nou weiterzukommen, ist schon außergewöhnlich. Es gibt nicht viele Mannschaften, die hier gewinnen", frohlockte Glasner. Daher: "Riesenkompliment an die Jungs". In Kombination mit den Fans, "die uns immer unterstützt haben", entstand so der "wunderbare Abend". Eine unvergessliche Nacht.

"Diese emotionalen Highlights, die hast du im Sport, im Fußball. Die kannst du mit keinem Geld der Welt kaufen - und das ist wunderschön", fuhr Glasner glücklich fort. Natürlich solle nun auch das Finale erreicht werden, wie auch Sebastian Rode meinte. Der Kapitän wusste schon vor Anpfiff, dass so einiges drin war - wegen der Fans: "Wir haben heute ein überragendes Spiel gemacht, und das hat schon angefangen, als wir zum Warmmachen auf den Platz sind und die Fans gesehen haben. Da hat man schon Gänsehaut bekommen. Dann will man sich Zerreißen für den Traum, bei Barça zu gewinnen."

Wir haben unfassbar gut verteidigt und im Umschaltspiel haben wir Barcelona enorm wehgetan. Sebastian Rode

Dass die Partie am Ende eng war? "Ärgerlich", so Rode. Doch geschenkt. "Wir hätten gar ein, zwei Tore mehr schießen können." Nach dem Fight (Rode: "Wir haben unfassbar gut verteidigt und im Umschaltspiel haben wir Barcelona enorm wehgetan") sei nun Träumen erlaubt. "Erst einmal feiern wir aber diesen unfassbaren Sieg." Der immer noch fassungslose Glasner meinte vielsagend: "Solche Abende musst du genießen." Fortan "müssen wir uns vor niemandem verstecken", ist sich Trapp sicher.