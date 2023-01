Trapp bestätigt Bayern-Interesse: "Nicht heiß damit beschäftigt"

Kevin Trapp steht nicht nur als herausragender Torhüter häufig im Fokus, zuletzt rückte er auch in den Mittelpunkt, weil sich seine vorzeitige Vertragsverlängerung in Frankfurt hinzieht und der FC Bayern Interesse signalisiert haben soll. Nun äußerte er sich selbst.

Aus Frankfurts Trainingslager in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) berichtet Julian Franzke

Im Trainingslager in Dubai sprach Kevin Trapp (32) nach der Einheit am Donnerstag über …

… die Zeit im Trainingslager: "Das sind sehr intensive Tage und ermüdende Einheiten, die aber trotzdem viel Spaß machen. Wenn du dich bei diesem Klima so vorbereiten kannst, macht es noch ein bisschen mehr Spaß. Man merkt, dass jeder fit zurückkam. Wir haben die Zeit im Urlaub genossen, uns aber nicht zu viel ausgeruht. Dass wir keinen Verletzten haben, spricht für sich. Jeder ist konzentriert, will sich weiterentwickeln und top vorbreitet sein auf das, was in einer Woche kommt. Was ich beeindruckend finde: Wenn man nach dem Training in die Gesichter schaut, sieht man, dass jeder kaputt ist und an seine Grenzen gegangen ist. Sobald es aber wieder auf den Platz geht, ist jeder wieder da, keiner lässt sich hängen. Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass jeder an seine Grenzen oder darüber hinaus gehen kann, damit wir fit sind, wenn es zählt."

… die Gefahr einer trügerisch guten Vorbereitung: "Im Sommer hatten wir eine so gute Vorbereitung, doch dann bekamen wir im ersten Spiel auf die Ohren (1:6 gegen den FC Bayern, Anm. d. Red.). Von daher wissen wir, dass die Vorbereitung zwar wichtig ist, es zählt aber, wenn die Liga wieder losgeht. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, die Mannschaft ist sehr konzentriert. Ich bin sehr sicher, dass wir einen anderen Auftakt erleben werden als zu Beginn der Saison."

Wenn wir am Ende der Saison auf Platz 5 stehen, aber sagen können, dass wir alles versucht haben, dann ist das so. Kevin Trapp

… die Ambitionen in der zweiten Saisonhälfte: "Das Ziel ist, dass wir uns Spiel für Spiel weiterentwickeln. Wir haben eine sehr ordentliche Hinrunde gespielt und sind in allen drei Wettbewerben dabei. Wir haben eine sehr hohe Qualität in der Mannschaft, was den Teamspirit angeht, aber auch die individuelle Qualität auf dem Platz. Das ist sehr wichtig. Wir haben die Spiele in der Hinrunde nicht irgendwie gewonnen, sondern mit sehr viel Qualität. Das wollen wir so fortführen, um am Ende das Maximale herauszuholen."

… die Frage, ob die aktuelle die beste Eintracht-Mannschaft sei: "Das würde den anderen Mannschaften nicht ganz gerecht werden. Aber es ist sicherlich eine Mannschaft, die über unheimlich viel Qualität verfügt, individuell ist das vielleicht die höchste Qualität bisher. Wenn man sieht, welche Qualität wir auf jeder Position haben und wie konstant wir waren. Bis auf das erste Spiel in der Champions League (0:3 gegen Sporting Lissabon, Anm. d. Red.) waren die Partien auf konstant hohem Niveau. Das spricht für unsere Klasse und Qualität. Sicherlich ist das eine Mannschaft, die vielen bisher am meisten Spaß gemacht hat."

… die Frage, ob er am Ende mit Platz 5 unzufrieden wäre: "Wenn mehr drin gewesen wäre, sicherlich. Es geht darum, wie wir die Spiele bestreiten. Wenn wir am Ende der Saison auf Platz 5 stehen, aber sagen können, dass wir alles versucht haben, dann ist das so. Wichtig ist, dass wir das Maximale herausholen und nichts verschenken. Wir haben in der Hinrunde gezeigt, dass wir uns vor keinem verstecken müssen und nicht zu Unrecht auf Platz 4 stehen."

Woran es am Ende liegt, werden wir euch jetzt nicht sagen. Aber wir führen gute Gespräche, stehen in einem guten Austausch. Kevin Trapp über die Vertragsgespräche

… die fußballerische Weiterentwicklung durch die Verpflichtungen von Mario Götze und Randal Kolo Muani: "Wir haben jetzt noch mehr Speed nach vorne und mit Mario einen Spieler, der sehr intelligent ist, es immer wieder schafft, sich in den Lücken anzubieten, unheimlich ballsicher ist und schon beim ersten Kontakt weiß, was er mit dem zweiten Kontakt macht. So beschleunigt er das Spiel und setzt die anderen Spieler gut in Szene. Mit Kolos Speed und Ballsicherheit haben wir vorne unheimlich viel Qualität dazugewonnen. Die Mannschaft ist mit dem Ball generell sicherer geworden. Man hat nicht das Gefühl, dass der Ball hinten in jeder Situation einfach weggeknallt wird. Wenn es geht, spielen wir heraus. Wir haben eine Mannschaft, die sehr viel Spaß macht. Das 3:0 gegen Hoffenheim war sicher eines der schönsten Tore, die wir geschossen haben, auch weil wir das Selbstverständnis und Selbstvertrauen haben, so Fußball spielen zu können."

… einen möglicherweise drohenden Einbruch in der Liga wie vor einem Jahr: "Als wir gemerkt haben, dass wir in der Europa League eine sehr große Chance haben, haben wir in der Liga vielleicht den einen oder anderen Schritt weniger und in der Europa League mehr gemacht. Ich bin überzeugt, dass uns das dieses Jahr nicht passieren wird."

… eine mögliche Verlängerung seines bis 2024 datierten Vertrages: "Wir sind in Gesprächen, haben aber keinen Hochdruck. Unser Verhältnis ist gut. Ich kam aus Kaiserslautern hierher und von Paris zurück - jeder weiß, wie wohl ich mich hier fühle. Der Verein ist auf einem guten Weg und wir nehmen uns die Zeit, die jeder braucht. Woran es am Ende liegt, werden wir euch jetzt nicht sagen. Aber wir führen gute Gespräche, stehen in einem guten Austausch. Jeder weiß, was er will. Der Verein ist erfolgreich, auch die Spieler hier wollen erfolgreich sein. Wenn ich weiter ein Teil davon sein kann, dann natürlich sehr gerne."

Meine Seite hat sicherlich nichts fingiert, das haben wir nicht nötig. Kevin Trapp über das kolportierte Bayern-Interesse

… die Bedeutung der sportlichen Perspektive: "Natürlich spielen die Ziele, die der Verein hat, eine Rolle. Wir haben uns als Verein mit dem Erfolg und den Fans eine Basis geschaffen, die uns wesentlich interessanter für andere nationale, aber auch internationale Spieler macht. Dem Verein fällt es hoffentlich leichter, gute Spieler zu holen, die dem Verein und der Mannschaft dabei helfen können, weiter so erfolgreich zu sein wie seit 2017, 2018. Mir geht es darum, dass ich weiterhin die Qualität habe, um der Mannschaft zu helfen, wir aber auch eine Mannschaft zusammenhaben, die weiter erfolgreich spielen kann."

… das kolportierte Interesse des FC Bayern: "Wie ich in den 13 Jahren meiner Profikarriere schon öfter gesagt habe: Wenn so etwas auftaucht, ist das erstmal ein schönes Zeichen, weil das eine Bestätigung der Leistungen ist. Meine Seite hat sicherlich nichts fingiert, das haben wir nicht nötig, aber Markus Krösche hat ja bereits klargestellt, dass er das so nicht gesagt hat. Von daher war das eigentlich auch kein Thema. Manuel Neuer ist verletzt und hat nicht seine Karriere beendet. Ich wünsche ihm eine schnelle und gute Genesung. Wir wissen, was Manuel für ein Torwart ist... Von daher habe ich mich damit nicht wirklich viel beschäftigt. Ich habe das natürlich gelesen, aber wir sind hier mitten in der Saison. Wir hatten im Sommer ein Thema, das ich abgesagt habe, weil wir hier noch etwas sehr Schönes vorhaben (Interesse von Manchester United, Anm. d. Red.). Das war es dann auch. Für alles andere, was in den Medien geschrieben wird, kann ich nichts. Ich habe mich nicht heiß damit beschäftigt, einzig die Sonne im Urlaub war heiß."