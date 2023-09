Trapattoni hatte früh fertig, Götze traf wie im WM-Finale

Preußen Münster hofft, wie jeder Außenseiter, auf diesen einen großen Tag, an dem alles klappt und beim Favoriten gar nichts. Doch wie realistisch für den Drittligisten ist eine Sensation im Erstrundenspiel des DFB-Pokals gegen Bayern München?

29 Jahre ist es mittlerweile her, dass sich der deutsche Rekordmeister bis auf die Knochen im Nürnberger Frankenstadion blamierte. Nicht gegen den 1. FC Nürnberg, sondern gegen den kleinen TSV Vestenbergsgreuth, der durch einen Treffer von Roland Stein kurz vor der Halbzeit mit 1:0 gegen Lothar Matthäus, Oliver Kahn und Co. siegte. Trainer Giovanni Trapattoni hatte bereits in der ersten Pokalrunde 1994/95 fertig. Vier Jahre zuvor hatten sich die Münchner schon einmal düpieren lassen, damals vom Oberligisten FV Weinheim aus Baden Württemberg. In der Gluthitze gerieten die Münchner mit ihren frisch gebackenen Weltmeistern um Kapitän Klaus Augenthaler durch einen Foulelfmeter mit 0:1 in Rückstand und liefen diesem bis zum Schlusspfiff hinterher.

Diese beiden, tief ins kollektive Gedächtnis deutscher Fußball-Fans eingesunkenen, Sensationen waren es dann aber auch: Ansonsten überstand der FC Bayern immer die erste Runde, ist mit 20 Titeln Rekordpokalsieger. Mit Ruhm hat er sich seit dem letzten Triumph 2020 nicht bekleckert, zweimal folgte das Aus in der zweiten Runde, vergangene Saison im Viertelfinale.

Doch zurück zur ersten Runde. 1997 feierte der FC Bayern mit dem 16:1 bei der DJK Waldberg seinen höchsten Sieg. Carsten Jancker traf fünfmal, der zurückgekehrte Trapattoni hatte an der Seitenlinie dieses Mal nichts zu meckern, am Saisonende verabschiedete er sich mit dem DFB-Pokal.

Lewandowski vergibt vom Punkt

In den vergangenen Jahren ließen die Münchner zum Auftakt in den Wettbewerb nichts anbrennen, siegten fast immer souverän und meist sehr deutlich. Zum Beispiel vor zwei Jahren, als es ein 12:0 beim Bremer SV gab. Auch bei Preußen Münster mussten sie schon einmal antreten. Vor neun Jahren siegten die Mannschaft von Pep Guardiola ungefährdet mit 4:1. Mario Götze hatte Deutschland wenige Wochen zuvor zum WM-Titel geschossen, er traf auch in Münster zum 1:0. Thomas Müller, als Einziger von damals auf FCB-Seiten an diesem Dienstag wieder dabei, David Alaba und Claudio Pizarro erzielten die weiteren Treffer. Robert Lewandowski verschoss in der Nachspielzeit in seinem ersten Pokalspiel für die Münchner einen Elfmeter.

Was dies über die Chancen einer Sensation für Münster am Dienstag aussagt? Wenig bis nichts, Statistiken zählen nicht als Tore, es geht bei 0:0 los. Realistisch ist ein Coup trotzdem nicht.