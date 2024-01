Traoré: "Zwei halbe Tore sind ein ganzes?"

Im Heimspiel gegen Wolfsburg gab Heidenheims Trainer Frank Schmidt Außenverteidiger Omer Traoré den Vorzug vor Marnon Busch, diese Maßnahme machte sich bezahlt.

Omer Traoré machte im ersten Heimspiel des neuen Jahres exakt da weiter, wo er im letzten 2023 aufgehört hatte. Als hätte man denselben Film erneut abgespielt, nur mit veränderten gegnerischen Trikots. Damals hatte der Rechtsverteidiger sich ebenfalls auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durchgetankt und mit einer scharfen Hereingabe nahe vors Tor den Freiburger Matthias Ginter zu einem Eigentor gezwungen, seinerzeit die Entscheidung zum 3:2 für Heidenheim in der Nachspielzeit.

Diesmal lief die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als sich Traoré nach einem Doppelpass mit Eren Dinkci erneut rechts durchgespielt hatte und mit einer scharfen Flanke parallel zur Grundlinie erneut ein Eigentor provozierte. Wolfsburg Moritz Jenz versuchte, mit einem langen Schritt den Ball zu klären, lenkte ihn aber am verdutzen Torhüter Koen Casteels vorbei zum 1:1-Ausgleich ins eigene Netz. "Das ist ja fast ein Schema geworden", flachste Traoré hinterher, "gegen Freiburg ein halbes Tor, diesmal wieder, vielleicht zählt das ja als ganzes?" Es sind zumindest zwei Assists. "Es war genau die gleiche Situation und ich habe genau das Gleiche gemacht wie gegen Freiburg, glücklicherweise wieder mit einem Eigentor, für uns war das wichtig kurz vor der Halbzeit, den Ausgleich erzielt haben."

Satte elf Zähler bis zur Abstiegszone

Dennoch war nicht nur Traoré nicht ganz zufrieden mit der Punkteteilung. "Wir haben ja noch zwei Tore erzielt, die dann wegen Abseits zurückgenommen wurden", haderte der 25-Jährige, "aber man sieht, dass wir uns diese Chancen erarbeitet haben. Wir wollten mehr, aber unser Ziel ist nach wie vor der Klassenerhalt, da kann jeder Punkt hilfreich sein." Satte elf Zähler Vorsprung sind es mittlerweile auf die direkten Abstiegsplätze, zudem ist der Aufsteiger nun schon fünf? Partien nacheinander ungeschlagen. "Wir haben unsere Serie fortgesetzt, das war sehr wichtig für uns, denn die nächsten Spiele werden nicht einfacher", weiß Traoré, "aber wir müssen so weitermachen. Wir stehen im Moment sehr gut da. Wir sehen eine große Entwicklung gegenüber dem ersten Spiel."

Damals waren die Heidenheimer in allerersten Bundesligaspiel zwar auch früh in Rückstand geraten, hatten das aber beim 0:2 in Wolfsburg nicht mehr korrigieren können. Zuletzt aber ließen sich die Heidenheimer auch von Rückschlägen und Rückständen nicht aus der Bahn werfen. "Wir lagen schon oft hinten, das ist einerseits ein Entwicklungsprozess, es zeigt aber auch die Moral dieser Mannschaft", erkennt Traoré, der im Sommer vom Zweitliga-Aufsteiger Osnabrück gekommen war. "Im zweiten Spiel gegen Hoffenheim hatten wir noch vorne gelegen und verloren", erinnert sich Traoré, "jetzt ist bei uns ist immer damit zu rechnen, dass wir zurückkommen." Gegen den VfL hätten sie das Spiel um ein Haar komplett gedreht. Nach Jan Schöppners knappem Abseitstor, kratzt Traoré später am seinem zweiten Assist, als er eine diesmal kurz ausgeführte Ecke präzise auf den Kopf von Tim Kleindienst zirkelte, der auch prompt einköpfte - allerdings ebenfalls aus einer knappen Abseitsstellung heraus.

Wer startet in Sinsheim?

Ob Traoré allerdings auch kommende Woche, wenn der FCH bei der TSG auf Revanche sinnt, erneut auflaufen darf, ist ungewiss. Trainer Frank Schmidt, der in Köln noch Konkurrent Marnon Busch hatte beginnen lassen, betonte erneut, der Konkurrenzkampf sei offen. "Beide haben zuletzt gezeigt, dass sie bereit sind und es verdient haben", sagte Schmidt, "ich kann nur einen aufstellen, jetzt haben wir es mal aufgeteilt für die ersten beiden Spielen aus taktischen Gründen. Omar hat viele Aktionen in der Offensive gehabt, es ging sehr viel über die rechte Seite Buschi ist einer, der mehr aus einer kontrollierten Position kommt. Jetzt müssen wir mal schauen, denn jede Woche zu wechseln, ist eher unwahrscheinlich. Aber ich bin froh, dass ich zwei sehr gut Alternativen habe."

Das wird also spannend, wer am Samstag in Hoffenheim beginnt. "Es ist ein offener Konkurrenzkampf, das tut uns beiden gut, das pusht auch die gesamte Mannschaft", versichert Traoré, "ich will jede Spielzeit nutzen, um mich weiterzuentwickeln, alles andere kommt wie es kommt." Vielleicht alsbald auch das nächste gegnerische Eigentor…