Transferticker: Wechsel, Verlängerungen und Gerüchte vom Handball-Transfermarkt

Was passiert gerade auf dem Handball-Transfermarkt? Welcher Bundesliga-Klub hat eben einen neuen Rückraumspieler verpflichtet? Welcher Trainer eines europäischen Top-Teams wurde von seinen Aufgaben entbunden? Im Transferticker von handball-world gibt's - in Kooperation mit Picard - die neuesten Entwicklungen - seien es Wechsel, Vertragsverlängerungen oder Gerüchte.

THW Kiel, SC Magdeburg, SG Flensburg-Handewitt, Füchse Berlin, Andi Wolff, Juri Knorr, … Die Gerüchteküche hat geöffnet. Wer kommt, wer geht, wer holt wen - und vor allem: Warum ist das so spannend? Diesen Fragen geht Daniel Duhr in seiner Kolumne nach.

» Was macht die Transfergerüchteküche so besonders? Eine Kolumne

Ebenfalls hat handball-world nach der Saison einen Blick auf die vielversprechendsten Talente des Sports geworfen. Auch um diese aufstrebenden Stars drehen sich einige Wechselgerüchte. Wen ihr besonders auf dem Schirm haben solltet, lest ihr hier:

» Mittún, Costa, Cikusa und Co: Das sind die größten Talente der Welt

Rhein-Neckar Löwen trennen sich von Kettemann

Bestätigt - Abschied - Jennifer Kettemann - Rhein-Neckar Löwen - Deutschland - Männer - Handball Bundesliga

(14.06.2024) Die Rhein-Neckar Löwen haben sich von Geschäftsführerin Jennifer Kettemann getrennt. Nach einer verkorksten Spielzeit müssen sich die Mannheimer also auch auf Führungsebene neu aufstellen, eine Interimslösung steht bereits fest. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

» Stimmen und Infos zum Abschied von Jennifer Kettemann

Krim Ljubljana verpflichtet senegalesische Kreisläuferin

Bestätigt - Zugang - Hawa N'Diaye - Krim Ljubljana - Slowenien - Frauen - Slowenische Liga

(14.06.2024) Der RK Krim kann in der 30. Saison in Folge in der Elite-EHF Champions League auf die senegalesische Nationalspielerin Hawa N'Diaye zählen, eine neue Verstärkung auf der Position der Kreisläuferin, die bis 2026 beim Verein unter Vertrag steht.

>> weitere Informationen zum Wechsel von Hawa N'Diaye

Pick Szeged holt schwedischen Rückraumshooter

Bestätigt - Zugang - William Bogojevic - Pick Szeged- Ungarn - Männer - K&H Liga

(14.06.2024) Pick Szeged hat sich zur kommenden Saison mit dem schwedischen Rechtshänder William Bogojevic vom dänischen Erstligisten Bjerringbro-Silkeborg verstärkt. Der Rückraumspieler konnte sich bereits in der abgelaufenen European League-Saison in den Fokus spielen und kennt Trainer Michael Apelgren aus gemeinsamen Zeiten bei Sävehof.

» weitere Informationen zum Wechsel von William Bogojevic

Mainz 05 bindet "emotionale Leaderin"

Bestätigt - Verlängerung - Christin Kühlborn - 1. FSV Mainz 05 - Deutschland - Frauen - 2. Handball Bundesliga

(14.06.2024) Der 1. FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Christin Kühlborn um ein weiteres Jahr verlängert. Die Außenspielerin, die sich in der Hinrunde schwer verletzt hatte, trotzt so ihrem Kreuzbandriss und will in der kommenden Spielzeit eine Führungsrolle einnehmen.

» Infos und Stimmen zur Verlängerung von Christin Kühlborn

Trainer Magnus Andersson kehrt zu Ex-Verein zurück

Bestätigt - Zugang - Magnus Andersson - FC Porto - Portugal - Männer - Andebol 1

(13.06.2024) Magnus Andersson, der ehemalige Trainer des Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen, kehrt zu einem seiner Ex-Vereine zurück. Ein Europapokal-Sieger aus dem Fußball lobt ihn in den höchsten Tönen.

» weitere Infos zur Andersson-Rückkehr

Ex-Bundesligatrainer übernimmt Absteiger

Bestätigt - Zugang - Aðalsteinn Eyjólfsson - Vikingur Reykjavik - Island - Männer - Úrvalsdeild

(13.06.2024) Der ehemalige Bundesligatrainer Aðalsteinn Eyjólfsson hat einen neuen Verein: Der Isländer übernimmt mit Vikingur Reykjavik einen Absteiger.

» mehr Infos zur neuen Eyjólfsson-Aufgabe

Buxtehuder SV verpflichtet 18-jähriges Talent

Bestätigt - Zugang - Lin Lück - Buxtehuder SV - Deutschland - Frauen - 1. Liga

(13.06.2024) Die frisch gebackene A-Jugend-Meisterin Lin Lück schließt sich für mindestens zwei Jahre dem Buxtehuder SV an und wagt mit nur 18 Jahren das Abenteuer Bundesliga. Darüber hinaus hat der BSV zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs mit einem Bundesliga-Vertrag ausgestattet.

» weitere Infos zum Wechsel von Lin Lück

RK Celje bestätigt Towart-Abschied

Bestätigt - Zugang - Rok Zaponsek - PLER Budapest - Slowenien/Ungarn - Männer - 1. Liga

(13.06.2024) Der personelle Umbruch bei RK Celje in diesem Sommer geht weiter. Nach dem Abschied der beiden Slowenen Mitja Janc und Tim Cokan verlässt auch Torhüter Rok Zaponšek den Klub in Richtung Ausland. Das neue Ziel: PLER Budapest in Ungarn.

» weitere Infos zum Abschied von Rok Zaponšek

Handball Lemgo präsentiert neuen A-Jugend-Trainer

Bestätigt - Christopher Brehl - Handball Lemgo - Deutschland - Männer - Jugendbundesliga

(13.06.2024) Die A-Jugend des TBV Lemgo-Lippe geht mit einem neuen Trainer in die kommende Saison: Nach einer Interimslösung zum Ende der letzten Spielzeit übernimmt der 26-Jährige Christopher Brehl die Mannschaft.

» weitere Infos zur neuen Herausforderung von Christopher Brehl

Kreisläufer kehrt zur HSG Krefeld Niederrhein zurück

Bestätigt - Zugang - Lukas Siegler - HSG Krefeld - Deutschland - Männer - 3. Liga

(13.06.2024) Nächster Neuzugang für die HSG Krefeld Niederrhein: Mit Lukas Siegler verstärkt sich der Drittligist für die erneute Mission Zweitligaaufstieg mit einem Rückraumspieler von Zweitligaabsteiger TuS Vinnhorst.

» weitere Infos zum Transfer von Lukas Siegler

Wisla Plock holt zwei Slowenen

Bestätigt - Zugang - Mitja Janc, Tim Cokan - Wisla Plock - Polen - Männer - Superliga

(12.06.2024) Der polnische Double-Sieger Wisla Plock bedient sich gleich zwei Mal bei Celje und verpflichtet zur Saison 2024/25 mit Mitja Janc und Tim Cokan zwei vielversprechende Slowenen.

» weitere Infos zu den Transfers von Mitja Janc und Tim Cokan

17-jährige Österreicherin wechselt zu Champions-League-Teilnehmer

Bestätigt - Zugang - Philomena Egger - Krim Ljubljana - Slowenien - Frauen - 1. Liga

(12.06.2024) Mit gerade einmal 17 Jahren wagt die österreichische Nationalspielerin Philomena Egger im Sommer den Sprung ins Ausland und wechselt zu Champions-League-Teilnehmer RK Krim Ljubljana nach Slowenien.

» weitere Infos zum Transfer von Philomena Egger

FC Barcelona bindet Erfolgstrainer langfristig

Bestätigt - Verlängerung - Carlos Ortega - FC Barcelona - Spanien - Männer - Liga Plenitude

(12.06.2024) Nur wenige Tage nach dem Triumph im der Champions League stellt der FC Barcelona die Weichen für die Zukunft. Der katalanische Top-Klub verlängert die Zusammenarbeit mit seinem Erfolgstrainer Carlos Ortega langfristig.

» weitere Infos zur Vertragsverlängerung von Carlos Ortega

Pick Szeged verlängert mit Torwart-Routinier

Bestätigt - Verlängerung - Roland Mikler - Pick Szeged- Ungarn - Männer - K&H Liga

(12.06.2024) In der Sommerpause feilt Pick Szeged weiter an dem Kader für die kommende Saison. Neben zahlreichen Neuzugängen vertraut der ungarische Klub mit Roland Mikler weiter auf einen erfahrenen Torhüter.

» weitere Infos zur Verlängerung von Roland Mikler

HC Erlangen verpflichtet Rückraumspieler aus Lübbecke

Bestätigt - Zugang - Marek Nissen - HC Erlangen - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(12.06.2024) Der HC Erlangen hat seinen Kader für die kommende Saison im Rückraum verstärkt. Der Handball-Bundesligist verpflichtet mit Marek Nissen einen Rechtshänder vom Zweitligisten TuS N-Lübbecke.

» weitere Infos zum Transfer von Marek Nissen

Drittliga-Trainer übernimmt B-Jugend in Buxtehude

Bestätigt - Matthias Steinkamp - Buxtehuder SV - Deutschland - Frauen - Jugendbundesliga

(12.06.2024) Die weibliche B-Jugend des Buxtehuder SV geht mit einem neuen Trainer in ihre erste Bundesliga- Saison: Matthias Steinkamp (45) tritt die Nachfolge von HBF-Coach Dirk Leun an.

» weitere Infos zur neuen Aufgabe von Matthias Steinkamp

Eigengewächs der Wölfe Würzburg sucht neue Herausforderung

Bestätigt - Abschied - Paul Siegl - Wölfe Würzburg - Deutschland - Männer - 3. Liga

(12.06.2024) Mit Paul Siegl wird ein Eigengewächs der Wölfe Würzburg den Verein in diesem Sommer verlassen. Der Torhüter des Drittligisten hatte um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten.

» Weitere Infos zum Abschied von Paul Siegl

Hamburger Aufstiegsheld wechselt ins Ausland

Bestätigt - Zugang - Thies Bergemann - UHK Krems - Österreich - Männer - HLA Meisterliga

(11.06.2024) Dass er den HSV Hamburg verlassen würde, war seit Ende Mai öffentlich. Nun steht auch der neue Verein von Thies Bergemann fest: Er wechselt ins Ausland, zu UHK Krems nach Österreich.

» weitere Infos zum neuen Verein von Thies Bergemann

Mohamed El-Tayar bleibt in der Bundesliga

Bestätigt - Zugang - Mohamed El-Tayar - HSV Hamburg - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(11.06.2024) Er spielte trotz des Bundesliga-Abstiegs des HBW Balingen-Weilstetten eine richtig gute Saison: Der ägyptische Nationaltorhüter Mohamed El-Tayar. Der 28-Jährige wird deshalb auch nächste Saison in der Beletage des deutschen Handballs zwischen den Pfosten stehen.

» weitere Infos zum neuen Verein von Mohamed El-Tayar

Bietigheim hat neuen Geschäftsführer

Bestätigt - Sebastian Götz - SG BBM Bietigheim - Deutschland - Frauen - 1. Handball-Bundesliga

(11.06.2024) Handball-Topklub Bietigheim, der ab der kommenden Saison unter dem Namen HB Ludwigsburg am Spielbetrieb der Bundesliga und in der Königsklasse teilnehmen wird, klärt eine Personalie. Der neue Geschäftsführer Sebastian Götz sei die "Wunschlösung".

» weitere Infos zur Personalentscheidung

Boris Zivkovic hat neuen Verein gefunden

Bestätigt - Zugang - Boris Zivkovic - Al-Qurain - Kuwait - Männer - 1. Liga

(11.06.2024) Im Februar reagierte die SG Flensburg-Handewitt auf den Ausfall von Kay Smits und verpflichtete Boris Zivkovic bis zum Saisonende. Jetzt ist die Zukunft des österreichischen Rückraumspieler geklärt, laut ÖHB geht es zu Al-Qurain nach Kuwait.

» weitere Infos zum neuen Verein von Boris Zivkovic

Früherer Bundesligaprofi startet Trainerkarriere

Bestätigt - Neue Aufgabe - Cristian Ugalde - Tatabanya - Ungarn - Männer - K&H Liga

(11.06.2024) Früher als geplant endet die aktive Spielerkarriere von Cristian Ugalde. Der frühere Bundesligaprofi hat in zwei Jahrzehnten mehr als 30 Titel gesammelt. Er bleibt aber bei Tatabanya, nun in neuer Funktion.

» Weitere Infos zur Entscheidung von Cristian Ugalde

HSG Krefeld verlängert mit Rückraumstrategen

Bestätigt - Verlängerung - Tim Claasen - HSG Krefeld - eutschland - Männer - 3. Liga

(11.06.2024) Die HSG Krefeld Niederrhein setzt mit Tim Claasen auch in der kommenden Saison auf einen ihrer Spielmacher, der sich in der vergangenen Saison nach langer Verletzungszeit wieder auf die Platte zurück gekämpft hat.

» weitere Infos zur Vertragsverlängerung von Tim Claasen

SG Flensburg-Handewitt stellt neuen Torwarttrainer vor

Bestätigt - Zugang - Mats Olsson - SG Flensburg-Handewitt - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(11.06.2024) Die SG Flensburg-Handewitt hat mit Mats Olsson einen neuen Torwarttrainer, genauer gesagt einen Rückkehrer, der auch schon Kevin Möller und Mattias Andersson trainierte.

» weitere Infos zur Personalentscheidung

Pelister Bitola bindet zwei ehemalige Bundesligaspieler

Bestätigt - Verlängerung - Bogdan Radivojevic, Nejc Cehte - Pelister Bitola - Nordmazedonien - Männer - Super Liga

(10.06.2024) Nach dem Meisterschaftserfolg in der mazedonischen Liga treibt Eurofarm Pelister Bitola die Kaderplanungen für die kommende Saison weiter voran: Mit Bogdan Radivojevic und Nejc Cehte werden zwei ehemalige Bundesligaspieler auch in der kommenden Saison beim nordmazedonischen Meister im Kader stehen. Dazu kommt ein Neuzugang aus Kroatien.

» weitere Infos zu den Planungen von Pelister Bitola

Schweizer Nationalspieler wechselt zu den Eulen Ludwigshafen

Bestätigt - Zugang - Sadok Ben Romdhane - Eulen Ludwigshafen - Deutschland - Männer - 2. Handball-Bundesliga

(10.06.2024) Die Eulen Ludwigshafen komplettieren vorerst ihren Kader für die kommende Saison 2024/25. Der Zweitligist konnte die möglicherweise letzte offene Planstelle im Kader füllen und holt mit Sadok Ben Romdhane einen Schweizer Jung-Nationalspieler nach Deutschland.

» Weitere Infos zum Transfer von Sadok Ben Romdhane

Rechtsaußen verlässt HC Empor Rostock

Bestätigt - Abschied - Richard Lößner - HC Empor Rostock - Deutschland - Männer - 3. Liga

(10.06.2024) Eine Woche nach dem bitteren Aus in der Aufstiegsrelegation vermeldet der HC Empor Rostock einen weiteren Abgang. Richard Lößner ist der fünfte Abgang bei dem Drittligisten.

» weitere Infos zum Abschied von Richard Lößner

ATSV Habenhausen verpflichtet Drittliga-Torhüter

Bestätigt - Zugang - Leon Johannisson - ATSV Habenhausen - Deutschland - Männer - Oberliga

(10.06.2024) Der ATSV Habenhausen hat für die Saison 2024/25 den Aufstieg in die 3. Liga im Visier. Für diese Mission verpflichteten die Bremer einen Torhüter aus der 3. Liga, Leon Johannisson ist der insgesamt sechste Neuzugang für die kommende Saison.

» weitere Infos zum Transfer von Leon Johannisson

Empor Rostock holt Portugiesen für den Rückraum

Bestätigt - Zugang - Ricardo Silva Magalhães, HC Empor Rostock - Deutschland - Männer - 3. Liga

(09.06.2024) Nach dem verpassten Aufstieg in die 2. Bundesliga stehen die Zeichen beim HC Empor Rostock auf Angriff: Der Handball-Traditionsklub hat den Portugiesen Ricardo Silva Magalhães verpflichtet.

» Weitere Infos zum Transfer von Ricardo Silva Magalhaes

TV Gelnhausen bindet Talent langfristig

Bestätigt - Verlängerung - Matthis Thanscheidt - TV Gelnhausen - Deutschland - Männer - 3. Liga

(08.06.2024) Drittligist TV Gelnhausen hat Nachwuchstalent Matthis Thanscheidt mit einem Drei-Jahres-Vertrag ausgestattet. "Der Halblinke wird in der nächsten Saison sowohl in der A-Jugend spielen als auch für das Juniorenteam in der Oberliga und wird sukzessive für das Drittliga-Team der Rotweißen aufgebaut", so der TVG.

» Weitere Infos zur Vertragsverlängerung von Matthias Thanscheidt

Neuer Job für Uros Zorman

Bestätigt - Zugang - Uros Zorman - RD LL Grosist Slovan - Slowenien - Männer - Liga NBL

(08.06.2024) Der slowenische Handball-Nationaltrainer Uros Zorman übernimmt ab diesem Sommer eine neue Aufgabe: Er wird seinen Heimatverein RD LL Grosist Slovan coachen.

» Weitere Infos zur neuen Aufgabe von Uros Zorman

"Auf beidseitigen Wunsch": HC Erlangen und Raul Alonso trennen sich

Bestätigt - Abschied - Raul Alonso - HC Erlangen - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(08.06.2024) Der HC Erlangen und Raul Alonso gehen getrennte Wege. Der Handball-Bundesligist will die Position des Sportdirektors auch nicht neu besetzen.

» weitere Infos zum Abschied von Raul Alonso

Kreisläufer kehrt zur HSG Krefeld Niederrhein zurück

Bestätigt - Neuzugang - Niklas Ingenpass - HSG Krefeld - Deutschland - Männer - 3. Liga

(08.06.2024) Nächster Neuzugang für die HSG Krefeld Niederrhein: Der Handball-Drittligist holt mit Niklas Ingenpass einen Kreisläufer zurück.

» weitere Infos zum Transfer von Niklas Ingenpass

TBV Lemgo Lippe schafft auf Schlüsselposition Klarheit

Bestätigt - Verlängerung - Jörg Zereike - TBV Lemgo Lippe - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(07.06.2024) Der TBV Lemgo Lippe stellt die Weichen für die Zukunft und vermeldet eine Vertragsverlängerung auf einer Schlüsselposition: Geschäftsführer Jörg Zereike unterschrieb vorzeitig und langfristig.

» weitere Infos zur Personalie Jörg Zereike

TSV Bayer Dormagen mit zwei Abgängen

Bestätigt - Abschied - Robin Kremp, Lennard Kull - TSV Bayer Dormagen - Deutschland - Männer - 2. Handball-Bundesliga

(07.06.2024) In der kommenden Saison wird der Zweitligist TSV Bayer Dormagen vorerst zwei Spieler gehen lassen, Linkshänder Robin Kremp und Torhüter Lennard Kull erhalten ein Zweitspielrecht.

» weitere Infos zu den Abgängen

Trotz langfristigem Vertrag: Talent muss Industria Kielce verlassen

Bestätigt - Abschied - Szymon Wiaderny - Industria Kielce - Polen - Männer - Orlen Superliga

(07.06.2024) Polens Vizemeister Industria Kielce hat Planungssicherheit auf der linken Außenbahn. An der Seite von Europameister Dylan Nahi setzt man künftig mit Cezary Surgiel nur noch auf ein Eigengewächs. Mit Szymon Wiaderny muss ein anderes das Team verlassen.

» weitere Infos zu den Planungen von Kielce auf Außen

Frisch Auf Göppingen setzt personelles Ausrufezeichen

Bestätigt - Transfer - Luisa Schulze - Frisch Auf Göppingen - Deutschland - Frauen - 1. Handball-Bundesliga

(07.06.2024) Frisch Auf Göppingen spricht von einem "Transfercoup". Zur neuen Saison hat der Bundesliga-Aufsteiger mit Luisa Schulze eine erfahrene deutsche Nationalspielerin vom norwegischen Champions League-Teilnehmer Vipers Kristiansand verpflichtet.

» weitere Infos zum Transfer

Sport-Union Neckarsulm präsentiert neuen Co-Trainer

Bestätigt - Zugang - Gernot Drossel - Sport-Union Neckarsulm - Deutschland - Frauen - 1. Handball-Bundesliga

(07.06.2024) Nach einem wahnsinnigen Endspurt und dem gerade so geschafften Klassenerhalt verkündet Neckarsulm nach und nach Neuzugänge für die neue Saison in der ersten Liga. Nun hat der Verein mit Gernot Drossel seinen neuen Co-Trainer präsentiert.

» weitere Infos zur Personalentscheidung

Kurpfalz Bären halten Kapitänin

Bestätigt - Verlängerung - Amelie Möllmann - Kurpfalz Bären - Deutschland - Frauen - 2. Handball-Bundesliga

(07.06.2024) Nach der gewonnenen Relegation ist klar, dass die Kurpfalz Bären auch im nächsten Jahr in der zweiten Liga antreten werden. Nun konnte der Verein auch seine Kapitänin Amelie Möllmann halten.

» weitere Infos zur Vertragsverlängerung von Amelie Möllmann

Füchse Berlin klären Trainerfrage

Bestätigt - Verlängerung - Susann Müller - Füchse Berlin - Deutschland - Frauen - 2. Handball-Bundesliga

(06.06.2024) Der Frauen-Zweitligist Füchse Berlin hat die Trainerfrage geklärt. "Wir machen in der nächsten Saison einen personellen Umbruch und ich kann mir keine bessere Trainerin für dieses Vorhaben vorstellen", so Managerin Britta Lorenz zum Verbleib von Susann Müller.

» weitere Infos zur Trainerentscheidung

Bergischer HC setzt auf Trainer-Duo

Bestätigt - Arnor Thor Gunnarssson, Markus Pütz - Bergischer HC - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(05.06.2024) Im Rahmen einer großen Pressekonferenz hat der Bergische HC zu vielen Fragen Stellung genommen - u.a. hat der Tabellen-17. der abgelaufenen Bundesliga-Saison bekanntgegeben, dass er in der kommenden Spielzeit auf das Trainer-Duo Arnor Thor Gunnarsson und Markus Pütz setzt.

» Weitere Infos zur Trainerentscheidung des Bergischen HC

TuS Lintfort sichert sich niederländische Talente

Bestätigt - Zugänge - Eline Veltrop, Nyah Metz - Tus Linfort - Deutschland - Frauen - 2. Handball-Bundesliga

(05.06.2024) Der TuS Lintfort hat seine Personalplanungen mit mittlerweile sechs Neuzugängen praktisch abgeschlossen. Als letzte Spielerinnen präsentierten die Handballerinnen vom Niederrhein mit Eline Veltrop und Nyah Metz wieder zwei Talente aus den Niederlanden.

» weitere Infos zu den Transfers

HC Erlangen setzt weiter auf Johannes Sellin

Bestätigt - Verbleib - Johannes Sellin - HC Erlangen - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(04.06.2024) "Der HC Erlangen und Johannes Sellin haben sich auf die Verlängerung des Vertrages als Cheftrainer bis Sommer 2026 verständigt", so der Bundesligist auf seiner Homepage in einer kurzen "Breaking News" zu einer entscheidenden Weichenstellung.

» weitere Infos zur Trainerentscheidung des HC Erlangen

Sport-Union Neckarsulm holt niederländische U20-Nationalspielerin

Bestätigt - Zugang - Lynn Holtman - Sport-Union Neckarsulm - Deutschland - Frauen - 1. Handball-Bundesliga

(04.06.2024) Mit der Verpflichtung der niederländischen U20-Nationalspielerin Lynn Holtman besetzt die Sport-Union Neckarsulm die letzte planmäßige Position im Kader.

» Weitere Infos zum Transfer von Lynn Holtman

TuS N-Lübbecke verlängert vorzeitig mit Kapitän

Bestätigt - Verlängerung - Jo Gerrit Genz - TuS N-Lübbecke - Deutschland - Männer - 2. Handball-Bundesliga

(04.06.2024) Gute Nachricht für die Fans des Handball-Zweitligisten TuS N-Lübbecke: Die Ostwestfalen haben den Vertrag mit ihrem Kapitän Jo Gerrit Genz vorzeitig verlängert.

» Weitere Infos zur Vertragsverlängerung von Jo Gerrit Genz

Veszprem will Ilic durch Star-Trainer ersetzen

Im Gespräch - Fragezeichen - Momir Ilic - KC Veszprem - Ungarn - Männer - K&H Liga

(03.06.2024) Die Zeit von Momir Ilic bei Telekom Veszprem scheint sich dem Ende zu zu neigen. Trotz dem gewonnen Double soll er einem Medienbericht zu Folge vor dem Aus stehen. Sein Nachfolger soll dabei ein prominenter Name sein.

» weitere Infos zum möglichen Trainerwechsel

Handball-Keeper verkündet Rücktritt

Bestätigt - Rücktritt - Dario Quenstedt - TSV Hannover-Burgdorf - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(03.06.2024) Nach dem sein Vertrag bei der TSV Hannover-Burgdorf nicht verlängert wurde, zieht mit Dario Quenstedt ein ehemaliger Nationalspieler nun die Konsequenzen und beendet seine Karriere.

» Weitere Infos zum Karrierende von Dario Quenstedt

Trotz Kreuzbandriss: HL Buchholz 08-Rosengarten holen Rechtsaußen

Bestätigt - Zugang - Franziska Fischer - HL Buchholz-Rosengarten - Deutschland - Frauen - 2. Handball-Bundesliga

(03.06.2024) Die HL Buchholz 08-Rosengarten verpflichten zur kommenden Saison eine Rechtsaußen des Erstliga-Absteigers SV Union Halle-Neustadt. Das Besondere: Der Tabellensiebte der 2. Handball Bundesliga Frauen holt mit Franziska Fischer eine derzeit verletzte Spielerin.

» Weitere Infos zum Transfer vonFranziska Fischer

Dino Corak beendet vorerst Profi-Karriere

Bestätigt - Rücktritt - Dino Corak - HSV Hamburg - Deutschland - Männer - 1. Handball-Bundesliga

(03.06.2024) Dass Kreisläufer Dino Corak den Handball Sport Verein Hamburg am Saisonende verlassen wird, wurde vergangene Woche öffentlich. Nun verabschiedet sich der 29-Jährige zumindest vorerst aus dem Profi-Handball.

» weitere Infos zum Karrierende von Dino Corak

Fynn Hangstein verlässt Lübbecke in Richtung 1. Liga

Bestätigt - Zugang - Fynn Hangstein - ThSV Eisenach - Deutschland - Männer - 2. Handball-Bundesliga

(02.06.2024) Nach nur einer Saison beendet Fynn Hangstein sein Engagement beim TuS N-Lübbecke. "Der Mittelmann wird sich auf eigenen Wunsch zur Saison 2024/25 wieder dem ThSV Eisenach anschließen, von dem er zum 1. Juli 2023 zum TuS N-Lübbecke gewechselt war", so der Verein in einer Pressemeldung.

» weitere Infos zum Transfer von Fynn Hangstein

BVB-Talent wechselt zum Lokalrivalen

Bestätigt - Zugang - Lyna Schwarz - ASC 09 Dortmund - Deutschland - Frauen - Oberliga

(02.06.2024) Der Oberligist ASC 09 Dortmund verstärkt sich zur neuen Saison mit einem jungen Talent aus dem Bundesliga-Kader von Borussia Dortmund. Lyna Schwarz bleibt damit in der Stadt.

» Weitere Infos zum Transfer von Lyna Schwarz

TV Großwallstadt hält Winter-Transfer

Bestätigt - Verlängerung - Lars Röller - TV Großwallstadt - Deutschland - Männer - 2. Handball-Bundesliga

(02.06.2024) Zweitligist TV Großwallstadt hat die Vertragsverlängerung mit Kreisläufer Lars Röller vermeldet und wird demnach mit einem Kreisläufertrio in die neuen Spielzeit gehen.

» Weitere Infos zur Vertragsverlängerung von Lars Röller

Neues Trainer-Duo für SV Union Halle-Neustadt

Bestätigt - Zugang - Ines Seidler, Felix Gühlcke, SV Union Halle-Neustadt - Deutschland - Frauen - 1. Handball-Bundesliga

(01.06.2024) Der SV Union Halle-Neustadt muss als Drittletzter der Handball Bundesliga Frauen den Weg in die Zweitklassigkeit antreten und richtet sich dafür sportlich neu aus. Die Nachfolge von Trainer Till Wichers und Interimstrainer Jan-Henning Himborn ist geklärt: Mit Ines Seidler und Felix Gühlcke setzt der Verein auf regionale Persönlichkeiten.

» Weitere Infos zur Personalentscheidung

Orlen Wisla Plock nach Double mit mehreren Abgängen

Bestätigt - Abschiede - Orlen Wisla Plock - Polen - Männer - Orlen Superliga

(01.06.2024) Orlen Wisla Plock hat sich nach der erfolgreichen Saison mit dem Double von gleich vier Spielern getrennt.

» weitere Infos zu den Abgängen

Übersichten zu den Transfers im Männer-Bereich:

Die Wechsel in der Handball-Bundesliga im Sommer 2024

Die Wechsel in der 2. Handball-Bundesliga im Sommer 2024

Die Wechsel in der Liqui Moly Star Ligue im Sommer 2024

Übersichten zu den Transfers im Frauen-Bereich:

Die Wechsel in der Handball Bundesliga Frauen im Sommer 2024

Die Wechsel in der 2. Handball Bundesliga Frauen im Sommer 2024