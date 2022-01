Transfersperre für OM - Gueye darf doch weiter am Afrika-Cup teilnehmen

Pape Gueye darf nun doch weiterhin am Afrika-Cup teilnehmen. Der internationale Sportgerichtshof setzte die Sperre aus, die die FIFA anderthalb Jahre nach dem Wechseltheater um den senegalesischen Nationalspieler verhängt hatte. Die Transfersperre für Gueyes Klub Marseille bleibt jedoch bestehen.

Eigentlich schien die Sache "gegessen": Pape Gueye steht seit Juli 2020 bei Olympique Marseille unter Vertrag, nachdem der FC Watford im April 2020 eigentlich die Verpflichtung des Senegalesen verkündet hatte. Von 2018 bis 2020 war Gueye in der ersten Mannschaft des französischen Zweitligisten Le Havre angestellt und war dann ablösefrei gewesen. Laut seinem aktuellen Berater Pierre-Henri Bovis war es bei dem Transfer nach England zu "Unregelmäßigkeiten" gekommen, weshalb Gueye den Kontrakt im Juni 2020 einseitig auflöste. Watford beschwerte sich zwar darüber, doch Komplikationen für Marseille gab es bis anderthalb Jahre nach dem Transfer nicht. Und wäre der defensive Mittelfeldspieler nicht mit Senegal beim Afrika-Cup eingesetzt worden, hätte sich die FIFA wohl weiterhin nicht damit beschäftigt.

Bei Gueyes Einsatz im ersten Gruppenspiel gegen Simbabwe (1:0) am 10. Januar 2022 war Gueye für den Zuspruch des spielentscheidenden Elfmeter in letzter Minute für sein Team verantwortlich, als er einem Gegenspieler den Ball an die Hand schoss. Nach diesem Spiel beschäftigte sich die FIFA plötzlich wieder mit dem Wechseltheater vom Sommer 2020 und kam nun zu dem Ergebnis: Gueye darf nicht mehr am Afrika-Cup 2022 teilnehmen und soll mindestens für den Rest der Saison nicht mehr für Marseille zum Einsatz kommen.

Spielersteckbrief P. Gueye Gueye Pape Spielersteckbrief P. Gueye 22 Gueye Pape Olympique Marseille Senegal Frankreich Spielerprofil Senegal - Vereinsdaten Gründungsdatum 01.01.1960 Senegal - Vereinsdaten Gründungsdatum 01.01.1960 Anschrift Fédération Sénégalaise de Football

Stade L. S. Seghor

Route de l´Aéroport L. S. Seghor

B. P. 13021 Dakar

Vereinsinfo Olympique Marseille - Vereinsdaten Gründungsdatum 01.08.1899 Vereinsfarben Weiß-Blau Olympique Marseille - Vereinsdaten Gründungsdatum 01.08.1899 Vereinsfarben Weiß-Blau Anschrift Olympique de Marseille

La Commanderie

33, Traverse de la Martine

13012 Marseille

Telefon: 00 33 - 4 84 45 38 00

E-Mail: autre-demande@olympiquedemarseille.freshdesk.com Internet https://www.om.fr/ Vereinsinfo

Im Zeitraum von Juli 2020 bis dahin hatte sich die FIFA mit den den Transfers entweder nicht beschäftigt oder diesen nicht für strafbar befunden. Beim zweiten Gruppenspiel gegen Mali (0:0) stand Gueye entsprechend nicht im Kader. Senegals Trainer Aliou Cissé sagte: "Pape Gueye hatte ein bürokratisches Problem kurz vor dem Anpfiff. Fünf Minuten vorher wurde uns mitgeteilt, dass die FIFA ihn wegen einer Transferaffäre zwischen seinem Verein Marseille und Watford gesperrt hat."

Marseille legte folglich Einspruch beim internationalen Sportgerichtshof (CAS) ein - mit Erfolg. Der CAS widersprach am Montag der FIFA und setzt die Sperre Gueyes für den Afrika-Cup und bei Marseille aus. Gueye darf folglich im heutigen letzten Gruppenspiel gegen Malawi (17 Uhr) eingesetzt werden.

Enorme Strafe für Marseille: Transfersperre für Sommer 2022 und Winter 2023

Die FIFA verhängte jedoch auch eine Strafe gegen seinen Verein. OM darf in den kommenden beiden Transferperioden im Sommer 2022 sowie im Januar 2023 keine neuen Spieler verpflichten und soll 2,5 Millionen Euro an den FC Watford zahlen. Auch dagegen geht der Ligue-1-Klub in Berufung. Für das aktuell laufende Transferfenster bis zum 31. Januar 2022 gilt die Strafe noch nicht. Auch die aktuellen Leihen mit Kaufoption bis zum Sommer 2022 von Torhüter Pau Lopes, Mittelfeldspieler Matteo Guendouzi und Cengiz Ünder sind von dieser Sperre nicht betroffen.