Transfersaldo seit 2014: Salzburg europaweit auf Rang drei

Red Bull Salzburg fällt einmal mehr positiv in einer europaweiten Statistik auf. In Sachen Transfersaldi seit 2014 rangieren die Mozartstädter auf dem dritten Rang. 233 Millionen Euro beträgt dabei die positive Differenz. Ein Erfolg, den sich vor allem auch Ex-Sportdirektor Christoph Freund auf die Fahnen heften darf.

Red Bull Salzburg hat in den vergangenen Jahren unzählige Spieler verpflichtet und zu Top-Stars entwickelt. Teils sind die Akteure über einen weiteren Verein zur Weltspitze aufgestiegen, teils wurden sie direkt für einen zweistelligen Millionenbetrag von Top-Klubs verpflichtet. Ihren Stempel als Ausbildungsverein für große Klubs haben die Mozartstädter zwar nie ablegen können, in der Champions League hat man aber in den letzten Jahren bewiesen, dass man auch im Konzert der Großen mithalten kann. Es liegt auf der Hand, dass Salzburg in Sachen Transfers in den letzten zehn Jahren einen positiven Saldo erwirtschaftet hat.

Salzburger Talenteschmiede Salzburg-Akademie unter den umsatzstärksten weltweit

Zahlen des "CIES" belegen nun aber schwarz auf weiß, dass der Klub im Hinblick auf die Transfersaldi zu den Top drei Europas zählt. Gewertet werden dabei verpflichtete und transferierte Nicht-Akademiespieler. Dabei hat Salzburg in den Jahren ein Plus von 223 Millionen Euro erwirtschaftet. Einen noch höheren Saldo können lediglich Ajax Amsterdam (317 Millionen Euro) und LOSC Lille (386 Millionen Euro) vorweisen.

Diesen Erfolg darf sich vor allem auch Christoph Freund auf die Fahnen heften, war der nunmehrige Bayern-Sportdirektor doch von 2015 bis 2023 Sportdirektor der Salzburger. Ob ein Erling Haaland, den Freund für acht Millionen Euro zu den "Bullen" gelotst hatte und ein Jahr später für 20 Mio. Euro nach Dortmund verkaufte oder gar Naby Keita, der für den Schnäppchen-Preis von 1,5 Millionen Euro verpflichtet worden war und zwei Jahre später für die unglaubliche Summe von fast 30 Mio. verkauft wurde. Freund zog über Jahre die Fäden in Salzburg und trug wesentlich dazu bei, dass der Klub zu einem höchst ungenehmen Gegner in der Königsklasse gereift ist. Belohnt hat sich Freund letztlich auch selbst, mit seinem Wechsel an die Säbener Straße im Sommer 2023.

Sein neuer Klub ist in der Rangliste im Mittelfeld zu finden, wenngleich kein positiver Transfersaldo in den Jahren 2014 bis 2023 heraussprang. 527 Millionen Euro gaben die Bayern für Spieler aus, 466 Millionen Euro konnten sie mit diesen erzielen. Ein Minus von 61 Millionen Euro also. Bleibt abzuwarten, wie sich die Transferbilanz während seiner Amtszeit in München verändern wird.

Negativ-Saldi: Barcelona vor London-Duo

Die Auswertung weist nicht nur die Transfererlös-Könige aus, sondern auch jene Klubs, die das größte Minus in Sachen Transfers erwirtschaftet haben. Angeführt wird die Liste mit den Negativ-Bilanzen vom FC Barcelona, der seit 2014 unglaubliche 1,2 Millarden Euro in Spieler investiert hat und dadurch ein Minus von 631 Millionen Euro verbucht.

Hinter den Katalanen reiht sich ein Duo aus London ein. Der FC Chelsea (483 Millionen Euro) und Stadtrivale Arsenal (436 Millionen Euro) können sich dabei das Wasser reichen.