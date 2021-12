Transfers bei der Hertha? Bobics Handy "bimmelt die ganze Zeit"

Nach einem desolaten Auftritt unter der Woche will die Hertha gegen Dortmund eine Reaktion zeigen. Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic blickte auch schon etwas weiter voraus.

Drei Spiele ist Tayfun Korkut nun als Coach der Berliner Hertha im Amt, nach dem 2:2 in Stuttgart sowie dem 2:0-Heimerfolg gegen Bielefeld gab es unter der Woche ein krachendes 0:4 in Mainz. Zweifelsohne ein herber Rückschlag, wenngleich der Trainer nicht ganz so negativ war. "Als Trainer habe ich neue Erkenntnisse gesammelt. Dabei ist aber gespeichert, dass wir davor zwei ordentliche Spiele hatten", betont Korkut auf der Website des Hauptstadtklubs, fügt allerdings an: "Ohne Frage war die Leistung am Dienstag nicht gut, die hat uns allen nicht gefallen. Aber die Mannschaft ist besser, als sie sich da präsentiert hat. Das hat sie schon bewiesen. Die Begegnung ist nun erst einmal abgeschlossen, unser absoluter Fokus liegt auf Dortmund."

Die Partie gegen die Borussia am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist für die Alte Dame der Abschluss der Hinrunde. "Wir wollen mit Mut und Freude in das Spiel gehen - wie in den Partien vor Mainz. Eine resolute Defensivleistung wird wichtig sein, wir müssen alle gemeinsam gegen den Ball arbeiten. Aber auch mit dem Ball wollen wir Elemente sehen, die in Stuttgart und gegen Bielefeld unser Spiel ausgezeichnet haben. Wir wollen selbst Aktionen nach vorne haben", gibt Korkut vor.

Ein Dreier gegen Spitzenteam Dortmund würde zugleich etwas ruhigere Weihnachtstage für die Berliner bedeuten. Hertha spielt bisher keine gute Saison, befindet sich mit 18 Punkten auf Platz 14 und damit schon wieder sehr nah an der Abstiegsregion. Beim Klub aus der Hauptstadt stellt sich nun natürlich die Frage, ob man im Winter nachlegt. "Es wird ein interessantes Fenster werden. Mein Handy ist Chaos, da bimmelt es die ganze Zeit. Da ist gerade Schlussverkauf und Weihnachtsvorverkauf", sagte Bobic und wurde dann schnell etwas ernster: "Durch die Pandemie wissen wir nicht, was auf uns zukommt."

Bobic wird den Kader genau analysieren

Die Berliner haben mit der Verpflichtung des Norwegers Fredrik André Björkan bereits den ersten Wintertransfer getätigt. "Wir werden unseren Kader noch mal genau anschauen", sagte Bobic und betonte, dass der Hauptstadtklub "für jede Situation die richtige Antwort" habe. Um jeden Preis werde der Tabellen-14. aber sicher nicht aktiv werden. "Manchmal sind das auch Wunschträume, weil die Realität auf dem europäischen Markt doch eine ganz andere ist", so der 50-Jährige.