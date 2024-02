Transferoffensive mit Perspektive: Wohin führt der Weg für die TSG Balingen?

Einen neuen Chefcoach und sechs Neuzugänge haben die Funktionäre der abstiegsbedrohten TSG Balingen in der Winterpause geholt. Die Spielerprofile zeigen: Auf der Schwäbischen Alb leitet man den Übergang ein.

Die Verantwortlichen der TSG Balingen bereiten sich auf alle Eventualitäten vor, auf den derzeit realistischen Abstieg in die Oberliga Baden-Württemberg ebenso wie auf den noch immer möglichen Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest. Um letzteren womöglich doch noch zu schaffen, haben die Schwaben mit Murat Isik als Chefcoach und Kerem Arslan als weiterem "Co" nicht nur ein neues Trainerteam akquiriert - sondern wie berichtet gleich sechs neue Spieler ins tiefe Württemberg gelotst (Enrique Katsianas-Sanchez, Yannick Brugger, Lukas Griebsch, Marko Pilic, Halim Eroglu). Zuletzt holten die Schwaben Luca Campanile (20). Der Abwehrspieler zählte letzte Saison noch zum Kader der U 23 von Schalke 04, war aber lange verletzt und soll nun in Balingen zu alter Stärke gelangen.

Ein neues Fundament

Die Transferoffensive - ein finaler Versuch, das Ruder doch noch in Richtung Klassenerhalt herumzureißen? Möglichweise. Mehr deutet jedoch darauf hin, dass Trainer Murat Isik frühzeitig eine junge Mannschaft aufbauen möchte, die auch nach einem Abstieg die Perspektive hätte, schnellstmöglich wieder in die vierte Liga zurückzukehren. Denn bei den Neuzugängen handelt es sich ausnahmslos um in Nachwuchsleistungszentren ausgebildete Talente, die dem vormaligen VfB-Jugendtrainer Isik bestens bekannt sind - und allesamt über reichlich Potenzial und den Willen verfügen, mit der TSG auch in die Oberliga zu gehen.

"Wir haben gezielt nach jungen Spielern gesucht, die sich dem Projekt über die Saison hinaus und auch ligaunabhängig anschließen wollen", erklärt TSG-Manager Jonathan Annel. Einzig Griebsch ist lediglich bis zum Saisonende vom VfB Stuttgart ausgeliehen. "Es wird im Sommer zu Abgängen kommen. Wir haben also jetzt schon Spieler verpflichtet, die sich schon jetzt frühzeitig bei uns akklimatisieren können", so Annel, der die aktuellen Transfers nicht als Umbruch - sondern als "Übergang" bezeichnen möchte. Isik selbst dämpft die Erwartungen entsprechend. "Die Neuzugänge waren teilweise lange verletzt. Sie werden Zeit brauchen."

Abgänge im Winter

Unterdessen hat ein weiterer Spieler die TSG verlassen. Nach viereinhalb Jahren in Balingen zieht es Tobias Dierberger zum SSV Reutlingen 05 aus der Oberliga Baden-Württemberg. "Ich habe mich immer sehr wohlgefühlt in Balingen", sagt der Offensivspieler, der vor allem als Joker und Vorlagengeber glänzte. Dierberger, der schon in der Jugend für Reutlingen kickte, hatte sich mit der Balinger Vereinsführung über eine gemeinsame Zukunft ausgetauscht. "Da sich aus den ersten Trainingseinheiten und einem respektvollen und ehrlichen Gespräch herauskristallisiert hat, dass mein Spielertyp nicht zum neuen Balinger System passt, habe ich die Vereinsführung darüber informiert, dass ich die TSG gerne verlassen würde", sagt der Tübinger. Nach Lukas Foelsch (FC Holzhausen) und Marko Andric (Ziel unbekannt) ist der 27-Jährige der dritte Winterabgang.