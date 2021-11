Transfermarkt-Splitting: Sind EAs häufige Promos Schuld daran?

Aktuell sind in Ultimate Team viele hochkarätige Goldkarten für wenig Münzen zu haben. Schnell ein gutes Starter-Team bauen und Spielfreude genießen? Weit gefehlt!

Wenn im echten Leben ein Verein die Torjägerdienste von Robert Lewandowski möchte, ist eines klar: Er braucht eine enorme Finanzmittel. Anders sieht das derzeit in FIFA 22 aus - zumindest, was die Goldkarten betrifft. Doch statt wie von EA behauptet, die Realität abzubilden, ist der Transfermarkt in dieser Hinsicht kurios, denn: Der Preispfeil zeigt deutlich nach unten.

Im ersten Moment mag diese Preisentwicklung gerade für Road-to-Glory (RTG)-Spieler, also jene, die kein echtes Geld für Spielerpacks ausgeben, wie ein Segen klingen: Mit wenig Aufwand schnell zu einem starken Team. Doch das ist nur eine Seite der Medaille, denn auf der anderen sind die Folgen bereits eingraviert.

Belohnungen verlieren an Attraktivität

Am Ende einer nervenzerreißenden Weekend-League hat es der Spieler geschafft: 16 Siege aus 20 Spielen und damit die höchsten Belohnungen. Er öffnet eines der Packs, das er für seinen Erfolg bekam; die Vorfreude ist groß; es ist Virgil van Dijk. Der erste Gedanke: Ein üppiges Sümmchen auf dem Transfermarkt.

Sobald andere ihre Teams verkaufen, ist ein guter Zeitpunkt, selbst sein Team auszubauen, da die Preise sinken. Jan Bergmann gibt Tipps für den aktuell kuriosen Transfermarkt

Doch auf dem Markt angekommen, weicht die Freude dem Frust. Statt vormals 277.000 Münzen, bringt ihm diese Karte nur noch 111.000 Münzen ein. Das ist zwar bei allgemein fallenden Preisen im Verhältnis auch mehr wert, allerdings erhöhen sich die Zahlen anderer Top-Tier-Karten auf dem Preisetikett - statt ebenfalls zu sinken. Eine Icon á la Pelé oder Ronaldo rücken da in weite Ferne.

Ein weiteres Problem, dass sich daraus ergibt: Eine Grenze im Teambau. Es ist also weniger aufwendig, schnell ein gutes Start-Team beisammen zu haben - aber dann?

Haben EA's Promos Schuld?

Bleibt die Frage, was dazu überhaupt geführt hat. Der Trader Jan Bergmann nimmt da vor allem die häufigen Promos von EA SPORTS ins Visier: "Wir werden damit überhäuft; es gibt immer die Möglichkeit, Specialpacks zu ziehen."

Bei diesen ist im Gegensatz zu den Standardpacks die Chance bessere Spieler zu ziehen nochmal höher. Doch auch bei den gewöhnlichen Packs hat Bergmann den Eindruck, öfters einen teuren Kicker ziehen zu können. Die Folge: Der Transfermarkt war mit Karten von De Bruyne oder Fernandes überhäuft.

Zu dieser Überschwemmung habe dann auch der No-Loss-Glitch beigetragen. Über ein TikTok-Video fanden Spieler heraus, wie es möglich war, ein Spiel zu verlassen, ohne dafür eine Niederlage zu kassieren. Das heißt: Quasi jeder konnte 16 Siege und damit die höchsten Belohnungen kassieren.

Was können nun gerade RTG-Spieler machen, um diese schwierige Phase zu meistern? "Es ist wichtig, den Transfermarkt zu beobachten. Im Gegensatz zu den letzten Jahren kann jeder seine Belohnungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten abholen."

Jan Bergmann gibt Tipps

Das heißt: Es ist wichtig herauszufinden, wann die Preise fallen und wann sie steigen", erklärt Bergmann und schließt an: "Sobald andere ihre Teams verkaufen, ist ein guter Zeitpunkt, selbst sein Team auszubauen, da die Preise sinken." Mit anderen Worten: Der Spieler soll diese Überschwemmung zu seinen Gunsten ausnutzen und so günstiger an Icons und Co. kommen.

Wichtig ist es dem Trader vor allem zu betonen, Tik-Tok-Trends zu ignorieren. Denn wenn alle darauf aufspringen und auf dieselbe Spielerkarte gehen, wird diese früher oder später in Massen auf dem Transfermarkt landen. Käufer, die für diese dann viel Geld in die Hand genommen haben, verlieren also langfristig Münzen, wenn sie die Karte weiterverkaufen wollen.

Außerdem sollte spätestens der No-Loss-Glich gezeigt haben, dass solche Trends nicht immer gut ausgehen.