Transferhammer: VfB Hallbergmoos verpflichtet Ex-HSV-Profi Ostrzolek

Dem Bayernligisten VfB Hallbergmoos ist ein Glücksgriff im Abstiegskampf gelungen. Ex-Profi Matthias Ostrzolek, der schon 196-mal in der Bundesliga auf dem Rasen stand, soll der VfB-Defensive künftig die nötige Stabilität geben.

Auch im neuen Kalenderjahr bleibt der VfB Hallbergmoos eines der großen Sorgenkinder in der Bayernliga Süd. Mit einer Punkteausbeute von mageren elf Zählern aus 23 Spielen steckt das Team von Florian Brachtel tief im Tabellenkeller fest. Zum Frühjahrsauftakt holte der VfB aus zwei Partien lediglich einen Zähler - der letzte Sieg reicht bis Ende September zurück. Die Relegation scheint bei 19 Punkten Abstand zum rettenden Ufer bis dato unerreichbar.

Im Saisonendspurt soll mit allen Mitteln der direkte Abstand abgewendet werden. Der einzige direkte Abstiegsplatz wird aktuell vom Regionalliga-Absteiger TSV 1860 Rosenheim belegt, der nur zwei Punkte hinter dem VfB liegt. Um für den bevorstehenden Abstiegskampf gut gerüstet zu sein, hat Hallbergmoos nun einen Transferhammer aus dem Hut gezaubert und Matthias Ostrzolek verpflichtet.

196 Bundesliga-Spiele

Der mittlerweile 32-jährige Defensiv-Routinier bringt vor allem eines mit in den oberbayrischen Landkreis Freising: Erfahrung. Und genau diese kann der VfB Hallbergmoos in der aktuellen Situation gut vertragen. Ostrzolek machte sich vor allem in Deutschland einen Namen und lief in seiner Karriere für den FC Augsburg, den Hamburger SV und Hannover 96 in insgesamt 196 Spielen in der 1. Bundesliga auf. Im Winter 2021 wechselte er nach Österreich zu Admira Wacker und stand auch dort in der höchsten Spielklasse 37-mal auf dem Rasen. Seit Sommer 2022 war Ostrzolek vereinslos.

Die Beweggründe für diesen doch etwas überraschenden Wechsel sind dem Zufall geschuldet. Wie der "Merkur" berichtet, soll Ostrzolek, der in Bochum geboren wurde, mit VfB-Co-Trainer Bastian Bornkessel zur Schule gegangen sein. Weil Ostrzolek kürzlich aus dem österreichischen Mödling zurückgekehrt ist und jetzt in Augsburg wohnt, kam der Wechsel zu Stande. Außerdem soll der 32-Jährige mit dem Gedanken an eine mögliche Trainerzukunft spielen und möchte in Hallbergmoos erste Eindrücke sammeln. Ostrzolek ist ab sofort spielberechtigt und könnte gegen den TSV 1865 Dachau schon sein Debüt feiern.