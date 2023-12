Transferhammer geht an Julie Lilholt von den Füchsen Berlin

Auch in diesem Jahr verleiht handball-world den #Transferhammer des Sommers - gemeinsam mit dem Hammer-Hersteller Picard und dem Print-Magazin Bock auf Handball sogar erstmals in fünf Kategorien. Der Transferhammer der 2. Handball Bundesliga der Frauen ist aus Sicht der Fans der Wechsel von Julie Lilholt zu den Füchsen Berlin. Von den über 13.000 Antworten auf eine entsprechende Umfrage von handball-world entfielen 22 Prozent auf die Dänin, die von Aarhus United zu den Spreefüxxen in die 2. Liga nach Deutschland wechselte.

Die Handball-Fans machten für den von Hammer-Hersteller Picard und handball-world verliehenen #Transferhammer zunächst Vorschläge für die spektakulärsten Wechsel in der 1. und 2. Bundesliga der Männer und Frauen sowie im Amateurbereich und stimmten im nächsten Schritt dann über diese ab. Über 13.000 Antworten gingen ein und in der Kategorie 2. Bundesliga Frauen entfielen 22 Prozent davon auf den Transfer von Julie Lilholt zu den Füchsen Berlin. Sie setzte sich damit knapp vor Nele Kurzke, die von Sachsen Zwickau nach Leipzig wechselte, sowie Lea Neubrander, die es im Sommer von SG H2Ku Herrenberg zu Frisch Auf Göppingen zog, durch.

Die 20-jährige Dänin Julie Lilholt kam in diesem Sommer aus Dänemark von Aarhus United in die 2. Handball Bundesliga zu den Spreefüxxen. Füchse-Trainerin Susann Müller zeigte bereits bei der Vorstellung des Neuzugangs ihre Vorfreude über die internationale Verstärkung: "Man sieht ihrem Spielstil die gute dänische Ausbildung an. Sie ist trotz ihrer Größe unheimlich dynamisch, hat im Angriff einen guten Überblick und ist zudem eine sehr gute Abwehrspielerin."

Julie Lilholt machte ihren ersten Handballerfahrungen bei ihrem Heimatverein HEI Håndbold. Mit 17 wechselte sie aufs Internat nach Viborg, wo sie eine Saison spielte. Sie kehrte zurück zu HEI und wechselte durch die Zusammenarbeit mit Aarhus United in die A-Jugend des Klubs. Dadurch bekam sie auch die Möglichkeit mit der Erstligamannschaft zu trainieren, bei der sie in der letzten Saison dann einen Vertrag erhielt.

Nach einer Saison entschied sich Julie Lilholt dann zu einem Wechsel nach Deutschland - zu den Füchsen Berlin in die 2. Handball Bundesliga der Frauen. "Hier hat man große Ambitionen, sowohl für die Mannschaft als auch für jede einzelne Spielerin und daher denke ich, dass es gerade für junge Spielerinnen ein richtig guter Ort für die Weiterentwicklung ist", so die 1,81m große Rückraumspielerin.

"Julie versteht das Spiel und wird eine Bereicherung für unser Spiel. Ich freue mich, dass sie sich für Berlin entschieden hat", war Füchse-Managerin Britta Lorenz bei der Bekanntgabe des Wechsels von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt. Sie fügte bei der Übergabe der Auszeichnung an: "Die Wahl kam für mich schon etwas überraschend, da Julie unter den Kandidatinnen in Deutschland ja recht unbekannt ist. Daher freuen wir uns sehr über diesen Preis, da er von einem fachkundigen Publikum gewählt wurde. Herzlichen Dank dafür."

Da wir den Transferhammer der Saison auch als echten Hammer verleihen wollten, war die Brücke zu Picard nach Wuppertal schnell gebaut", berichtet André Tzschaschel. "Ich freue mich, dass wir mit Picard hier wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen haben", so der Geschäftsführer von handball-world.

Picard ist führender Hersteller im Bereich Hammer und produziert seit 1857 am Standort Wuppertal. "Wer einen Hammer benötigt, für den produzieren wir das richtige Werkzeug", so die Devise des Hammer-Spezialisten. Und so liefert Picard auch einen passenden Transferhammer mit individueller Gravur für die Preisträger.

Der Transferhammer kann dabei als limitierte Sonderauflage derzeit auch bei ausgewählten Händlern erworben werden. Der Hammer bietet dabei die gewohnte Picard-Qualiät: "Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt. Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen. Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen. Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec® Keilschraube. Gehärtete Stielschutzhülse. Doppelt geschweifter, dunkler Hickorystiel mit Transferhammer Gravur", so die Beschreibung des 300g-Hammers, der unter anderem bei Haus und Dach in einer derzeitigen Aktion für 24,49 Euro erhältlich ist.

Geschäftsführer von Picard ist Alexander Kübler, der auch schon im Handball auf sich aufmerksam gemacht hat. Nach der Jugend beim 1. VfL Potsdam zog es den Kreisläufer für ein Jahr zum SC Magdeburg, bevor er dann von 2011 bis 2018 für den TSV Bayer Dormagen auflief und in der Folge die Karriere nach der Karriere beim Hammer-Spezialisten fortsetzte.

"Der Hammer ist das meist unterschätzte Werkzeug der Welt. Das Know-How und die Qualität machen den Unterschied", erläutert der Hersteller aus Wuppertal. Und, das gilt auch im Sport: Wenn eben ein Übermaß an Qualität und Know-How ein Team bereichert, dann wird ein Transfer zum Transferhammer. Die Frage, welcher Wechsel eine Mannschaft in der 2. Bundesliga der Frauen in diesem Sommer aus ihrer Sicht am meisten verbessert, haben die Leser nun mit Julie Lilholt beantwortet.

Über Picard:

PICARD, der Hammerspezialist, der nach wie vor am Stammsitz in Wuppertal-Cronenberg seine Schlagwerkzeuge produziert, schmiedet seine Hämmer aus einem speziallegierten Stahl aus deutscher Produktion. Denn schon hier ist die Qualität der Anfang von allem. Und dann ist echt Handarbeit gefragt: "Wusstet Ihr, dass es 25 Arbeitsschritte sind, bis man z.B. den 298er Latthammer in den Händen halten kann. Hier ist die perfekte Symbiose von handwerklicher Arbeit, zum Beispiel beim Schmieden oder dem Polieren der Hammerköpfe, und automatisierten Arbeitsschritten, beispielsweise beim Schleifen der Hämmer, gefragt", so Picard.

Über handball-world:

Von Handballern für Handballer heißt es seit 1999 bei handball-world.news, wo sich die Welt 24 Stunden am Tag um den Handball dreht. Die Informationsquelle Nummer 1 im Handball bietet ihren Lesern Spielberichte, Statistiken, Personalien und Hintergrundgeschichten vom Amateurbereich bis in die Champions League auf einer Plattform. Im Herbst 2020 startete das Portal, das jährlich auch die German Handball Awards vergibt, gemeinsam mit Sascha Klahn zudem mit der Herausgabe des Printmagazins "Bock auf Handball". In diesem Herbst wurde handball-world Teil der kicker-Familie des Olympia-Verlags.