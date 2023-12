Transferhammer geht an Dinah Eckerle (Thüringer HC)

Auch in diesem Jahr verleiht handball-world den #Transferhammer des Sommers - gemeinsam mit dem Hammer-Hersteller Picard und dem Print-Magazin Bock auf Handball sogar erstmals in fünf Kategorien. Der Transferhammer der 1. Handball Bundesliga der Frauen ist aus Sicht der Fans der Wechsel von Dinah Eckerle zum Thüringer HC.

Die Handball-Fans machten für den von Hammer-Hersteller Picard und handball-world verliehenen #Transferhammer zunächst Vorschläge für die spektakulärsten Wechsel in der 1. und 2. Bundesliga der Männer und Frauen sowie im Amateurbereich und stimmten im nächsten Schritt über diese ab.

Über 13.000 Antworten gingen ein und in der Kategorie 1. Bundesliga Frauen entfielen 24 Prozent davon auf den Transfer von Dinah Eckerle von Esbjerg zum Thüringer HC. Sie setzte sich damit knapp vor Alicia Stolle, die vom FTC Budapest zu Borussia Dortmund in die HBF zurückkehrte, sowie Kim Naidzinavicius, von von der SG BBM Bietigheim zur HSG Bensheim/Auerbach wechselte, durch.

"Wenn ein bei uns groß gewordenes Kind ihren Weg nach Hause findet, freut einen das ganz besonders. Dinah Eckerle ist bei uns zur absoluten Topspielerin gereift, hat dann über etliche Topvereine im Ausland ihren weiteren Weg bestritten, um letztendlich festzustellen, dass es zu Hause doch am schönsten ist. Ihr Weg zurück schließt einen Kreis", sagte Trainer Herbert Müller bei der Bekanntgabe des Wechsels.

Dinah Eckerle stammt aus der THC-Jugend, schaffte dort den Sprung in die Handball Bundesliga und absolvierte absolvierte bis 2018 insgesamt 243 Pflichtspiele für den Thüringer HC. Es folgten die Stationen Bietigheim, Siófok KC in Ungarn, Metz Handball und Esbjerg - sowie in der deutschen Nationalmannschaft, wo bislang 75 Einsätze in der Statistik stehen. Abseits des Parketts brachte die 27-Jährige im März eine Tochter zur Welt.

"Nach den fünf Jahren in Abwesenheit beim THC und drei Jahren davon in Ungarn, Frankreich und in Dänemark, war für mich und meine Familie der Wunsch, in meine sportliche Heimat zurückzukehren, sehr groß", so Eckerle über ihre Rückkehr nach Thüringen. "Der Kontakt zu Herbert und Helfried ist in den letzten Jahren nie wirklich abgebrochen und da fanden wir in Bezug auf meine sportliche Zukunft relativ schnell zueinander. Ich freue mich unheimlich, ein neues Kapitel aufzuschlagen und eine zweite Ära mit dem THC anzugehen."

Der Transferhammer

» handball-world Transferhammer von Picard bei Haus und Dach kaufen

Der Picard Transferhammer von handball-world.news und Picard. handball-world.news

"Da wir den Transferhammer der Saison auch als echten Hammer verleihen wollten, war die Brücke zu Picard nach Wuppertal schnell gebaut", berichtet André Tzschaschel. "Ich freue mich, dass wir mit Picard hier wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen haben", so der Geschäftsführer von handball-world.

Picard ist führender Hersteller im Bereich Hammer und produziert seit 1857 am Standort Wuppertal. "Wer einen Hammer benötigt, für den produzieren wir das richtige Werkzeug", so die Devise des Hammer-Spezialisten. Und so liefert Picard auch einen passenden Transferhammer mit individueller Gravur für die Preisträger.

Der Transferhammer kann dabei als limitierte Sonderauflage derzeit auch bei ausgewählten Händlern erworben werden. Der Hammer bietet dabei die gewohnte Picard-Qualiät: "Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt. Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen. Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen. Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec® Keilschraube. Gehärtete Stielschutzhülse. Doppelt geschweifter, dunkler Hickorystiel mit Transferhammer Gravur", so die Beschreibung des 300g-Hammers, der unter anderem bei Haus und Dach in einer derzeitigen Aktion für 24,49 Euro erhältlich ist.

Geschäftsführer von Picard ist Alexander Kübler, der auch schon im Handball auf sich aufmerksam gemacht hat. Nach der Jugend beim 1. VfL Potsdam zog es den Kreisläufer für ein Jahr zum SC Magdeburg, bevor er dann von 2011 bis 2018 für den TSV Bayer Dormagen auflief und in der Folge die Karriere nach der Karriere beim Hammer-Spezialisten fortsetzte.

"Der Hammer ist das meist unterschätzte Werkzeug der Welt. Das Know-How und die Qualität machen den Unterschied", erläutert der Hersteller aus Wuppertal. Und, das gilt auch im Sport: Wenn eben ein Übermaß an Qualität und Know-How ein Team bereichert, dann wird ein Transfer zum Transferhammer. Die Frage, welcher Wechsel eine Mannschaft in der 1. Bundesliga der Frauen in diesem Sommer aus ihrer Sicht am meisten verbessert, haben die Leser nun mit Dinah Eckerle beantwortet.