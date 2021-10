Transfercoup: Wiegel verstärkt BFC Dynamo

Der BFC Dynamo gab am Dienstag die Verpflichtung des vertraglosen Andreas Wiegel bekannt. Der 30-Jährige soll die rechte Seite der Hauptstädter verstärken.

Wiegel, der bis letzten Sommer in Belgien bei Waasland-Beveren unter Vertrag stand, wurde am Dienstag vom BFC als Neuzugang vorgestellt. Ein durchaus prominenter, blickt der 30-Jährige doch auf einen Erfahrungsschatz aus zweiter, dritter und erster belgischer Liga zurück. Der gebürtige Paderborner, der in der Schalker Knappenschmiede ausgebildet wurde, hat sogar einen Europa-League-Einsatz für die Königsblauen in der Vita stehen.

Dementsprechend begeistert zeigte sich BFC-Coach Christian Benbennek gegenüber dem "Berliner Kurier": "Wir freuen uns, dass wir einen so erfahrenen Spieler mit so viel Qualität verpflichten konnten, ein großartiger Transfer für uns." Bereits im nächsten Spiel gegen Jena könnte der Neuzugang sein Debüt geben.

Denn, so Benbennek weiter: "Er hat die letzten Monate beim SC Paderborn mittrainiert.“ Auf dem Papier stellt der Neuzugang also eine Soforthilfe da. Ob er diese auch sein wird, bleibt abzuwarten. Die Möglichkeit sich zu zeigen, dürfte der hochkarätige Zugang bald bekommen. Vielleicht ja schon in Jena.