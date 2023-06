Transfercoup perfekt: Werder holt Keita aus Liverpool

Werder Bremens zweiter Sommerneuzugang ist eine echte Überraschung: Naby Keita kommt ablösefrei vom FC Liverpool.

Die Gerüchte hatten bereits für Wirbel gesorgt, jetzt ist der Transfercoup tatsächlich perfekt: Der SV Werder Bremen verstärkt sich mit Naby Keita, der ablösefrei vom FC Liverpool kommt. Der 28 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler kehrt damit nach fünf Jahren in die Bundesliga zurück. 2018 war er für rund 60 Millionen Euro von RB Leipzig nach Liverpool gewechselt. Eine Vertragslaufzeit nannte Werder nicht, dem Vernehmen nach band sich Keita bis 2026.

"Es liegt auf der Hand, dass es zahlreiche Interessenten gibt, wenn ein Spieler wie Naby Keita ablösefrei auf dem Markt ist. Deswegen sind wir sehr froh, dass sich Naby trotz mehrerer Angebote für uns entschieden hat und wir ihn von Werder überzeugen konnten. Er wird mit seinen Qualitäten eine große Bereicherung für die Mannschaft sein", sagt Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball. "Wir kennen Naby natürlich schon aus seiner Zeit in der Bundesliga und haben seinen Weg in der Premier League weiterverfolgt. Zu Beginn der laufenden Spielzeit hatte ihn eine Verletzung zurückgeworfen, wodurch er nicht mehr auf die erwünschte Spielzeit kam. Wir wollen ihn jetzt wieder auf sein Topniveau bringen."

Keita wurde in fünf Jahren bei den Reds unter anderem Champions-League-Sieger und Klub-Weltmeister 2019, englischer Meister 2020 und FA-Cup-Sieger 2022, spielte dabei aber bei weitem nicht immer eine tragende Rolle. Die hohen Erwartungen, geweckt durch die hohe Ablösesumme und die Rückennummer acht, die seit Klubikone Steven Gerrard nicht mehr vergeben worden war, konnte Keita vor allem verletzungsbedingt nicht erfüllen.

Klopp verabschiedete Keita als "Liverpool-Legende"

Während seiner fünf Jahre in Anfield warfen den Nationalspieler Guineas immer wieder größere und kleine Verletzungen zurück. Von 190 möglichen Premier-League-Spielen absolvierte er in dieser Zeit lediglich 84 (sieben Tore, fünf Vorlagen), davon acht in der abgelaufenen Saison - das letzte im Februar.

Dennoch verabschiedete ihn Trainer Jürgen Klopp als "Liverpool-Legende", nachdem Keitas Vertrag nicht verlängert worden war: "Wenn die Leute an Naby denken, denken sie wahrscheinlich an ein paar zu viele Verletzungen in der Zeit. Aber wenn man zurückblickt, wird man feststellen, wie oft er in superwichtigen Spielen für uns gespielt hat und wie oft er in diesen Spielen seine Leistung gebracht hat." Dass die Reds Keita ablösefrei ziehen lassen, kam dennoch alles andere als überraschend.

Keita: "Es ist der richtige Schritt für mich"

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Bremen", zitieren die Bremer ihren Neuzugang am Freitag. "Mich haben die Gespräche mit den Verantwortlichen, das Umfeld und die Spielidee von Werder überzeugt. Der Trainer hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben und mir gezeigt, dass ich dem Team helfen kann. Werder ist ein besonderer Verein und ich kenne das Weserstadion noch von meiner Zeit in Leipzig. Der Klub und die Philosophie passen zu mir, es ist der richtige Schritt für mich."

Keita nahm nach den lukrativen Premier-League-Jahren offensichtlich deutliche Gehaltseinbußen in Kauf, um sich Werder anzuschließen. Sein neuer Trainer freut sich schon auf die Zusammenarbeit. "Naby ist ein spiel- und laufstarker Mittelfeldspieler, der uns deutlich flexibler aufstellt", so Ole Werner. "Er strahlt aus dem Mittelfeld Torgefahr aus, ist aber auch ein guter Vorbereiter. Für unseren Kader ist er ein wichtiger Baustein in unserer zentralen Achse. Im letzten Jahr stand er noch im Champions-League-Finale auf dem Platz und bringt sehr viel internationale Erfahrung mit in das Team, wovon wir als Mannschaft profitieren werden."

Für Werder zahlte sich wohl auch aus, dass Johannes Jahns ab 1. Juli in Bremen die Bereiche Scouting, Kaderplanung und Recruiting verantworten wird. Der 41-Jährige war 2014 bei RB Salzburg in die Verpflichtung des damals 19-jährigen Keita involviert. Der Ex-Leipziger ist nach Angreifer Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf) der zweite Sommer-Neuzugang der Grün-Weißen - und der zweite ablösefreie.