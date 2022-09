Transfercoup nach dem Frust: Heimstetten verpflichtet Strieder

Am Wochenende ist der SV Heimstetten in der Regionalliga Bayern auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Neue Hoffnung entfacht Rico Strieder, der für den FC Bayern München einmal Bundesliga gespielt und vor allem in der niederländischen Eredivisie Spuren hinterlassen hat.

Man musste am Wochenende nicht viel Interpretationsarbeit leisten, um festzustellen, dass Trainer Christoph Schmitt stinksauer war. Nach dem 0:6 beim FC Bayern München II rutschte der von Schmitt trainierte SV Heimstetten in der Regionalliga Bayern auf den letzten Tabellenplatz. Raue Zeiten stünden seinem Team nun bevor, er könne seine Spieler nun nicht mehr in Watte packen, so der Tenor seiner Worte.

Am Dienstag konnte sich Schmitts Miene etwas aufhellen, denn der SVH hat sich vielversprechende Verstärkung an Bord geholt. Rico Strieder spielt ab sofort für die Oberbayern. Der 30-jährige Mittelfeldspieler durfte 2014/15 sogar einmal für den FC Bayern in der Bundesliga auflaufen, spielte ansonsten für die Reserve des Rekordmeisters zwischen 2011 und 2015 70-mal in der Regionalliga Bayern und vor der 2012 erfolgten Modifizierung der Ligenstruktur 23-mal in der damaligen Regionalliga Süd.

Doch der gebürtige Dachauer war beileibe nicht nur auf viertklassigem Terrain unterwegs: In den Niederlanden stand er für den FC Utrecht und PEC Zwolle insgesamt 141-mal in der Eredivisie (höchste Spielkasse) auf dem Feld. Dabei gelangen ihm drei Tore.

Seit Sommer befand sich Strieder auf Vereinssuche, jetzt ist er in Heimstetten angekommen, wo er die Rückennummer 13 erhält.