Transfercoup in Osnabrück: VfL holt Tesche

Dem VfL Osnabrück ist auf dem Transfermarkt ein echter Paukenschlag gelungen: Mit Robert Tesche kommt ein Mann mit reichliche Bundesligaerfahrung.

"Ich habe richtig Lust auf den VfL Osnabrück. Ich will nicht nur meine Erfahrung weitergeben, sondern mit Leistung überzeugen", wird Tesche auf der VfL-Website zitiert.

Tesche stand zuletzt beim VfL Bochum unter Vertrag, für den er seit 2017 107 Zweitligaspiele sowie in der soeben abgelaufenen Saison elf Bundesligapartien bestritt. Zuvor war der 35-Jährige unter anderem für Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und den Hamburger SV aktiv. In England spielte er für Nottingham Forest und Birmingham City. Insgesamt kam Tesche zu 136 Bundesligapartien.

Shapourzadeh: "Hat trotz seines Alters noch Ziele"

"Die Karriere von Robert Tesche spricht für sich, er hat in den beiden deutschen Bundesligen und in England seine Qualität nachgewiesen und gehörte im Bochumer Aufstiegsjahr zu den Erfolgsgaranten“, sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. "Was mich in den Gesprächen mit Robert aber viel mehr als die Vita beeindruckt hat, ist seine Energie und Motivation. Er suchte keinen Klub, wo er seine Karriere ausklingen lassen kann, sondern hat trotz seines Alters noch Ziele. Diese Mentalität wird unserem Kader, neben seinen sportlichen Qualitäten, sehr guttun."

Tesche will beweisen, "dass man auch mit 35 Jahren noch kicken und einer Mannschaft helfen kann"

"Für mich war klar, dass meine Karriere noch nicht zu Ende ist und ich unbedingt noch eine neue Herausforderung annehmen möchte. Ich bin fit und noch voller Tatendrang“, sagte Tesche zu seinem Wechsel und fügte mit einem Augenzwinkern an, "dass man auch mit 35 Jahren noch kicken und einer Mannschaft helfen kann, das weiß man hier an der Brücke und wird Marc Heider sicherlich bestätigen."

Damit steht der achte Neuzugang der Lila-Weißen für die kommende Saison fest - unter diesen ist Tesche mit Sicherheit der prominenteste Name. Da sein Vertrag in Bochum zum 30. Juni ausläuft, kostet er den Osnabrückern keine Ablösesumme. Über die Vertragslaufzeit machte der Drittligist keine Angaben.