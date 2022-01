Transfercoup in Düsseldorf: Ex-Zweitligameister Mario Zelic kommt zur TuRU

Der niederrheinische Oberligist TuRU Düsseldorf hat sich während der Winterpause auf der Torwartposition verstärkt und Mario Zelic von der Alemannia Aachen verpflichtet.

Will künftig den Kasten der TuRU Düsseldorf sauber halten: Mario Zelic imago images/foto2press

Im Kampf um die Qualifikation zur Meisterrunde der Oberliga Niederrhein ist der TuRU Düsseldorf ein Transfercoup gelungen. Wie der Oberligist verkündete, hat man sich die Dienste von Mario Zelic gesichert. Der Torhüter kommt vom Regionalliga-Klub Alemannia Aachen und erhält einen Vertrag bis 2023.

Ex-Zweitligameister will den Konkurrenz-Kampf anheizen

Ausgebildet beim Nachbarklub Fortuna Düsseldorf feierte Zelic bereits in jungen Jahren große Erfolge. 2018 war er Teil des Profikaders und stieg als Zweitligameister in die Bundesliga auf. Im Frühjahr 2021 wechselte der Schlussmann anschließend in die Regionalliga West zur Alemannia Aachen, wo er allerdings nur zwölfmal zum Einsatz kam. Nun verschlägt es ihn wieder zurück nach Düsseldorf.

Bei der TuRU will der gebürtige Wuppertaler Spielpraxis sammeln. Dafür muss er allerdings an der bisherigen Nummer 1 Johannes Kultscher vorbei. "Ich kenne Jo, wir sind gute Kollegen. Aber jeder weiß, wenn ein neuer Torwart kommt, belebt es auch den Konkurrenzkampf", so der ambitionierte Neuzugang.

Zelic mit Doppelfunktion

Zelic ist aber kein Unbekannter im Verein. Bisher trainierte der 1,95-Meter-Koloss die dritte Mannschaft der TuRU. Diese Funktion will er auch beibehalten. "Der Verein weiß, dass auf mich immer Verlass ist", erklärt Zelic und ergänzt, dass ihm der Trainerjob zeigen würde "wie es ist, eine Mannschaft zu führen und mit verschiedenen Charakteren umzugehen". Eigenschaften, von denen er auch als Torhüter profitieren möchte.