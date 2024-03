Transfercoup im Tischtennis: TTC Fulda holt Ovtcharov

Einer der besten deutschen Spieler kehrt in die Bundesliga zurück. Der Wechsel von Dimitrij Ovtcharov ist eine Überraschung.

Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov wird in der kommenden Saison wieder in der deutschen Bundesliga spielen. Der TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell gab am Dienstag via Instagram die Verpflichtung des ehemaligen Weltranglisten-Ersten bekannt.

zum Thema Diese deutschen Teams sind bei Olympia in Paris dabei

Aktuell spielt der 35 Jahre alte Ovtcharov noch für den TTC Neu-Ulm. Der ambitionierte Klub ist nach dem Rückzug aus der Bundesliga aber nur noch in der Champions League aktiv. Seinen langjährigen russischen Klub Fakel Orenburg hatte der deutsche Nationalspieler 2022 aus Protest gegen den russischen Angriff auf die Ukraine verlassen.

"Endlich wieder vorne angreifen"

"Mit der ehemaligen Nummer eins der Welt, Dimitrij Ovtcharov, will Fulda in der Saison 24/25 endlich wieder ganz vorne angreifen", schrieb der Klub auf seiner Instagram-Seite. Der Tabellenzehnte der aktuellen Bundesliga-Saison verpflichtete außerdem den 19-jährigen Kao Cheng-Jui, der zuletzt mit der Nationalmannschaft Taiwans bei der WM in Busan das deutsche Team mit Ovtcharov im Viertelfinale besiegte.