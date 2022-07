Transfercoup für den FC Nöttingen: Drittliga-Rekordtorschütze im Anflug

Der FC Nöttingen hat einen Transfercoup gelandet und sich die Dienste des Drittliga-Rekordtorschützen gesichert. Anton Fink wird künftig für den baden-württembergischen Oberligisten auf Torejagd gehen.

Mehr zur Oberliga Baden-Württemberg News

Spieltag

Transfers

Tabellenrechner

Anton Fink wird ab sofort die Offensive des FC Nöttingen verstärken. Der zuletzt seit Winter vereinslose 34-jährige Ex-Profi will beim Oberligisten noch einmal angreifen.

"Für mich war klar, dass ich es noch einmal wissen möchte. Mit der Enttäuschung in Ulm wollte ich meine Karriere nicht beenden", so der Rekordtorschütze der 3. Liga, der in seiner Profikarriere für die SpVgg Unterhaching, den Chemnitzer FC und den Karlsruher SC über 400 Zweit- und Drittliga-Einsätze bestritt und dabei 150 Tore erzielte.

Mit der Enttäuschung in Ulm wollte ich meine Karriere nicht beenden. Anton Fink

Ermöglicht hatte den Transfer die räumliche Veränderung der Familie von Ulm nach Birkenfeld. Der Kontakt nach Nöttingen sei laut Verein durch einen FCN-Sponsor zustande gekommen. Am Ende des Tages habe Cheftrainer Reinhard Schenker den gebürtigen Dachauer in einem Video-Call für ein Engagement im lila-weißen Trikot überzeugt.

"Anton, der zuletzt sechs Monate nicht an einem Mannschaftstraining teilgenommen hat, wird sicherlich noch ein paar Wochen benötigen, bis er wieder bei 100 Prozent sein wird. Doch dann wird er uns mit Sicherheit helfen", so der Coach.

Der zweifache Torschützenkönig der 3. Liga wird wie schon beim KSC das Trikot mit der Nummer 30 tragen.