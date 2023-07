Transfercoup fix: Stuttgart leiht Nübel aus

Was sich zuletzt schon angedeutet hatte, ist jetzt offiziell: Torhüter Alexander Nübel (26) wechselt vom FC Bayern zum VfB Stuttgart.

Am Samstag schien das Vorhaben noch ins Leere zu laufen. Spät am Sonntagabend wurde man sich aber dann doch noch einig. Mittlerweile ist auch die medizinische Untersuchung absolviert und die Tinte unter den Verträgen trocken: Alexander Nübel wechselt vom FC Bayern zum VfB Stuttgart und erhält bei den Schwaben das Trikot mit der Nummer 33.

Das wochenlange Hin und Her um den vom Rekordmeister zuletzt nach Frankreich an die AS Monaco verliehenen Keeper hat damit ein Ende und Stuttgart endlich seinen Wunschspieler für die Torhüterposition verpflichtet. Nübel tauscht jetzt bis Ende Juni 2024 von der Isar an den Neckar. Der Traditionsverein von 1893 investiert rund 800.000 Euro in die Ausleihe des 26-Jährigen, die so ziemlich alle Vorstellungen der Schwaben erfüllt.

Gleich nach dem Abschied von Florian Müller zum SC Freiburg begann die Suche nach einem Nachfolger. Die Bundesliga sollte der Neue kennen, am besten nur leihweise an den Neckar wechseln und finanzierbar sein. Immer mit Rücksicht auf die auf die Bundesliga ausgerichtete Entwicklung von Dennis Seimen. Der im Dezember seine Volljährigkeit feiernde Teenager aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum soll in naher Zukunft, am liebsten schon in der nächsten Saison den VfB vertreten. Entsprechend verzichteten die sportliche Verantwortlichen auf eine Kaufoption für Nübel, der noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden ist.

Der 1,93 Meter große Nübel war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zu den Bayern gewechselt. Nach einem Jahr auf der Bank und einem mageren Einsatz in der Liga zog es ihn auf der Suche nach Spielpraxis nach Monaco. Nach dem Auslaufen der zweijährigen Leihe kehrte der 26-Jährige jetzt zwar nach München zurück, hatte aber vorher klar hinterlegt, dass er seine Zukunft nicht an der Säbener Straße sieht, solange Manuel Neuer die Nummer 1 ist.

"Alexander Nübel hat in den zwei Spielzeiten bei AS Monaco wertvolle Spielpraxis gesammelt", erklärt Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen. "Aufgrund dieser guten Erfahrungen haben wir uns zu einem weiteren Jahr auf Leihbasis entschlossen. Der VfB Stuttgart bietet Alex die Chance, sich durch regelmäßige Einsätze weiterzuentwickeln."

"Für uns war immer klar, dass wir uns um Alexander Nübel bemühen werden, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit dazu bietet", wird Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in der Vereinsmitteilung zitiert. Nübel selbst erklärt, dass "die Gespräche mit Fabian Wohlgemuth und Sebastian Hoeneß der der ausschlaggebende Punkt dafür waren, dass ich mich für den VfB entschieden habe". In Stuttgart treffe er nicht nur auf Unbekannte. "Mit Waldemar Anton und Maximilian Mittelstädt habe ich bereits beim DFB zusammengespielt", so Nübel, der die erste Einheit der neuen Trainingswoche noch verpasst hat.

Wieder dabei im Stuttgarter Training waren hingegen die zuletzt angeschlagen pausierenden Enzo Millot (muskuläre Probleme) und Ersatzkeeper Florian Schock, den eine Knöchelverletzung gebremst hat. Fabian Bredlow, den eine hartnäckige Muskelverletzung weitere Ausfalltage bereiten wird, und Maximilian Mittelstädt, der sich im Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger eine Innenbandzerrung im linken Knie zugezogen hat, sind weiterhin außen vor.

Konstantinos Mavropanos, der erst zu Ende der Vorwoche ins Training eingestiegen ist, übte heute individuell. Einzig die beiden Nationalspieler Josha Vagnoman und Momo Cissé (U 23 Guinea) fehlen noch, sollen aber nächste Woche zurückkehren.