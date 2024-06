Transfercoup bahnt sich an: Tzimas vor Wechsel zum 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg steht nach kicker-Informationen vor einem überraschenden Transfercoup. Der hoch gehandelte 18-jährige Stürmer Stefanos Tzimas vom griechischen Meister PAOK könnte bald an die Noris wechseln.

Ziel Nürnberg: Stefanos Tzimas heuert wohl in Franken an. IMAGO/ANE Edition

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer scheint der 1. FC Nürnberg in Nordgriechenland fündig geworden zu sein. Nach kicker-Informationen aus Hellas steht der Wechsel von Stefanos Tzimas ins Frankenland bevor. Der junge Angreifer soll leihweise nach Nürnberg wechseln. Der FCN bestätigt bislang den Wechsel nicht.

An dem talentierten Stürmer sind auch zwei niederländische Klubs und ein Team aus der Schweiz interessiert. Doch die mögliche Zusammenarbeit mit dem früheren Weltklassestürmer und neuen Clubtrainer Miroslav Klose sollte ein Argument und ein Pluspunkt für den FCN sein.

Tzimas gilt in Hellas als eines der größten Sturmtalente. Er hat alle U-Teams des Landes durchlaufen und kickt aktuell im U-21-Nationalteam. In der abgelaufenen Saison erhielt der gerade mal 18-jährige Stürmer bei PAOK nur 528 Spielminuten in 24 meist Kurzeinsätzen und erzielte fünf Tore (ein Assist).

Kein PAOK-Torschütze war jünger

Einen langjährigen Rekord konnte der Fanliebling in Thessaloniki schon brechen: Im Ligaspiel gegen Ionikos im März 2023 erzielte der damals 17-Jährige den Endstand zum 6:0-Erfolg und löste PAOK-Klublegende Giorgos Koudas - sein Rekord hielt seit 1964 - als jüngster PAOK-Torschütze aller Zeiten ab.

Im Frankenland soll Tzimas Spielpraxis erhalten und seine Qualität dauerhaft und nicht nur ansatzweise wie bei PAOK zeigen. Der technisch versierte und schnelle Stürmer könnte sich bald in der 2. Bundesliga beweisen.