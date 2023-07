Transfer vorm Abschluss: Ngankam reist nicht mit ins Hertha-Camp

Jessic Ngankam (22) ist entgegen der ursprünglichen Planung am Mittwoch nicht mit ins Hertha-Trainingslager nach Zell am See gereist. Der Wechsel des Angreifers nach Frankfurt ist auf der Zielgeraden.

Herthas Jessic Ngankam steht kurz vor dem Wechsel nach Frankfurt. IMAGO/Matthias Koch