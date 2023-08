Transfer vom Tisch: Bernardo Silva verlängert bei ManCity

Immer wieder wurde in diesem Sommer über Bernardo Silva spekuliert. Nun aber dürfte ein Transfer vom Tisch sein.

Bernardo Silva liebäugelte auch in diesem Sommer mit einem Wechsel, doch bei Manchester City wird der Portugiese geschätzt - Coach Pep Guardiola machte daher schon vor Wochen kein Geheimnis daraus, den Offensivspieler halten zu wollen. Dennoch blieben Gerüchte beharrlich - Paris St. Germain, der FC Barcelona und Al-Hilal wurden immer mal wieder als Interessenten genannt.

Nun aber dürfte sich ein Transfer erledigt haben, denn Bernardo Silva verlängerte seinen Vertrag mit dem amtierenden Champions-League-Sieger vorzeitig um ein Jahr bis 2026. Das gab ManCity am Mittwoch bekannt.

Der 29-Jährige kam 2017 aus Monaco zu den Skyblues und bringt es bislang auf 308 Spiele und 55 Tore für den Klub, mit dem er mittlerweile fünf Meisterschaften, zwei FA Cups, vier League Cups, zwei Community Shields und einen Champions-League-Titel gewann. Seine bislang erfolgreichste Saison hatte er zweifellos 2022/23, als er mit den Citizens das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Königsklasse gewann.

"Ich hatte sechs unglaubliche Jahre bei Manchester City und freue mich, meine Zeit hier weiter ausdehnen zu können", wird der Portugiese in einer Klubmitteilung zitiert. In Zukunft möchte Bernardo Silva weitere Erfolge mit den Himmelblauen feiern, denn "Erfolg sorgt dafür, dass man mehr will - und dieser Klub gibt mir die Chance, weiter gewinnen zu können. Der Gewinn des Triples in der letzten Saison war etwas ganz Besonderes und es ist aufregend, Teil einer Mannschaft zu sein, in der es so viel Hunger und Leidenschaft gibt."

Wenn du dir überlegst, dass das noch niemand geschafft hat - und dir gelingt es, dann fühlt man sich besonders. Bernardo Silva

"Bernardo war außergewöhnlich während seiner Zeit am Etihad", lobt Sportdirektor Txiki Begiristain den Spieler und betont, wie sehr man sich bei den Citizens darüber freue, dass er verlängert hat. "Bernardo war so wichtig in unserer Triple-Saison und wir sind uns sicher, dass er mithelfen wird, in den kommenden Jahren weitere Trophäen zu gewinnen."

Bernardo Silva aktuell eine Konstante

Aktuell ist der portugiesische Nationalspieler (82 Länderspiele) fast schon unverzichtbar im Mittelfeld der Engländer, nachdem Ilkay Gündogan (FC Barcelona) und Riyad Mahrez (Al-Ahli) den Klub verlassen haben und Kevin De Bruyne darüber hinaus monatelang verletzungsbedingt fehlen wird.

Bernardo Silva verriet, dass er in diesem Jahr gerne die Meisterschaft gewinnen möchte - es wäre die vierte in Folge und damit ein Novum in der Premier League. "Wenn du dir überlegst, dass das noch niemand geschafft hat - und dir gelingt es, dann fühlt man sich besonders, weil man Geschichte geschrieben hat. Und wenn wir es schaffen sollten, dann wird es nicht so leicht, das zu wiederholen, weil in diesem Land die Zahl der Mannschaften, die jedes Jahr um den Titel spielen, unglaublich ist."