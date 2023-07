Transfer-Trio fehlt gegen Wuppertal: Aachen muss umbauen

Die Regionalliga West startet am Freitagabend mit dem Traditionskracher zwischen Alemannia Aachen und dem Wuppertaler SV in die neue Saison. Die restlichen Partien des 1. Spieltags erstrecken sich bis Dienstag.

Die riesige Vorfreude auf das Traditionsduell zum Saisonauftakt in der Regionalliga West am Freitag, 19.30 Uhr, zwischen den beiden Ex-Bundesligisten Alemannia Aachen und Wuppertaler SV spiegelt sich auch beim Ticketverkauf wider. Der Zuschauerrekord für die 4. Liga von 30.313 Besuchern beim 1:0 gegen Rot-Weiss Essen am 17. Februar 2015 wird zwar nicht geknackt.

Bislang über 20.000 verkaufte Tickets (Stand Dienstagabend), davon knapp 5.600 Dauerkarten, zeigen die Euphorie der Alemannia-Fans, nicht zuletzt ausgelöst durch die Transferoffensive ihres Klubs. Dass Dauerkarten-Inhaber der Aachener erstmals nach fast zehn Jahren wieder kostenlos mit Bussen und Bahnen des Nahverkehrs innerhalb der Städte-Region zu den Heimspielen der Alemannia an- und abreisen können, kurbelte den Verkauf weiter an.

Wohin die Reise am Tivoli gehen soll, ist klar: So schnell wie möglich zurück in den Profifußball. "Wir wollen die Zuschauer sofort auf unsere Seite ziehen", kündigt Trainer Helge Hohl (31) an. Allerdings verpassen mit Angreifer Cas Peters (30), Innenverteidiger Jan-Luca Rumpf (24/beide Muskelfaserriss) sowie Rückkehrer Sascha Marquet (33/Achillessehne) drei fest eingeplante Zugänge den Saisonstart.

Es wird ein Genuss sein, vor dieser Kulisse zu spielen. Hüzeyfe Dogan

Auch Hüzeyfe Dogan (42), Trainer des aktuellen Vizemeisters Wuppertaler SV, kann wegen der Ausfälle der Verteidiger Durim Berisha (23/Adduktoren) und Philipp Hanke (30/Knie) nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Dennoch scheint auch der WSV nach Verpflichtungen wie Abwehr-Routinier Niklas Dams (33), Heimkehrer Semir Saric (25) oder Ex-Bundesligastürmer Charlison Benschop (33) noch besser aufgestellt als zuvor.

"Es wird ein Genuss sein, vor dieser Kulisse zu spielen", sagt Dogan. "Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht. Danach wissen wir, wo wir stehen." Das Rennen um die Nummer eins im WSV-Tor blieb zwischen Neuzugang Paul Grave (22) und Ex-Kapitän Sebastian Patzler (32) bis zum Schluss eng. Ein schnelles Wiedersehen mit seinem bisherigen Verein gibt es für Wuppertals Tim Korzuschek (24) ebenso wie für den neuen Alemannia-Kapitän Bastian Müller (31).

Die weiteren Partien

Neben den Topfavoriten Aachen und Wuppertal wird auch der SV Rödinghausen bei den Trainern durchaus heiß gehandelt. Die Mannschaft von Carsten Rump startet am Samstag gegen RW Ahlen in die neue Runde. Zeitgleich finden sechse weitere Begegnungen statt. Lediglich sechs Übungsleiter trauen Rot-Weiß Oberhausen den großen Wurf zu. In Wiedenbrück kann RWO beweisen, dass dies eine Fehleinschätzung ist. Ex-Bundesliga-Profi Adam Matuschyk wurde beim 1. FC Düren jüngst von Boris Schommers zum Kapitän befördert. Seinen Einstand gibt der 34-Jährige bei Gladbach II. Schalke II begrüßt in der Knappenschmiede den 1. FC Bocholt. Und zu guter Letzt empfängt Neuling Velbert am Samstag noch den SV Lippstadt.

Sonntags steht dann das Westfalen-Aufsteiger-Duell zwischen dem SC Paderborn II und dem FC Gütersloh auf dem Programm, ehe für den Dienstag noch das Kölner Stadtduell angesetzt ist.