Transfer steht bevor: Gosens wechselt von Inter zu Union

Robin Gosens wird sich dem 1. FC Union anschließen. Bereits am Dienstag soll der deutsche Nationalspieler den Medizincheck in Berlin absolvieren.

Lange hat der 1. FC Union Berlin um Robin Gosens gebuhlt. Und das nun mit Erfolg: Die Eisernen haben sich mit Inter Mailand auf einen Wechsel geeinigt. Der deutsche Nationalspieler (16 Spiele, zwei Tore) wird sich dem Champions-League-Teilnehmer anschließen.

Am Dienstag wird der 29-Jährige in Berlin den Medizincheck absolvieren.

Dabei sah es zwischenzeitlich danach aus, als ob der Linksverteidiger in der Modemetropole bleiben würde. Doch nun die Kehrtwende.

Nach kicker-Informationen kostet Gosens bis zu 15 Millionen Euro, was einen neuen Rekordtransfer der Köpenicker darstellt. Er unterschreibt bei den Unionern einen Vertrag bis Juni 2027. Damit haben die Berliner die vorhandene Lücke hinten links geschlossen. Bis dato stand mit Jerome Roussillon nur ein gelernter Linksverteidiger im Aufgebot der Hauptstädter.

Gosens mit großer Wahrscheinlichkeit Stammspieler

Gosens' Wunsch war es, mehr Spielzeit zu bekommen, damit er sich für die EM 2024 in Deutschland empfehlen kann. Das wäre ihm bei Inter wohl verwehrt geblieben. Denn bei den Nerazzurri hat der italienische Nationalspieler Federico Dimarco (25) auf der Außenbahn die Nase vorn, zudem stehen die Mailänder dem Vernehmen nach vor einer Verpflichtung von Carlos Augusto (24) vom AC Monza.

Allgemein war Gosens nach seinem Wechsel von Atalanta Bergamo (2017 bis 2022) im Januar des letzten Jahres auch aufgrund von Verletzungsproblemen nie über die Rolle des Einwechselspielers unter Trainer Simone Inzaghi hinausgekommen - auch wenn er sich in den letzten Monaten bis hin zu seinem schwungvollen Einsatz im Champions-League-Finale gegen Manchester City (0:1) öfters zeigen durfte. Insgesamt brachte es der an der niederländischen Grenze in Emmerich geborene Fußballer für Inter auf 39 Serie-A-Spiele (28 Einwechslungen, drei Tore), sieben Coppa-Italia-Partien (fünf Einwechslungen, ein Tor) und elf Auftritte in der Königsklasse (acht Einwechslungen, ein Tor).

Bei Union jedenfalls wird sich Gosens nur mit Roussillon messen müssen. Der Franzose hat zwar eine nahezu ideale Vorbereitung absolviert, trotzdem dürfte der namhafte Neuzugang von Inter als linker Schienenspieler die Nase vorn haben. Bei drei Wettbewerben bleibt eine gelegentliche Rotation sowieso nicht aus, sodass auch Roussillon auf seine Minuten kommen wird.