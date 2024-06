Transfer perfekt: Sprinter Bamba kommt vom BVB

Nicht zum ersten Mal wechselt in der jüngeren Vergangenheit ein Spieler von Borussia Dortmund zum VfL Bochum. Offensivspieler Samuel Bamba bringt eine Menge Geschwindigkeit mit.

Mit Tempo an die Castroper Straße: Samuel Bamba. VfL Bochum 1848

Am Vormittag absolvierte der 20-jährige Bamba den Medizincheck in Bochum, am Nachmittag verkündete der Klub die Verpflichtung des gebürtigen Ahleners, der einen Vertrag bis 2027 unterschrieb.

Bereits im Alter von neun Jahren spielte er für den BVB, durchlief alle Jugendmannschaften und erlebte im Dezember 2023 sein Bundesliga-Debüt für den BVB im Spiel gegen den FC Augsburg. Mit der U 19 der Borussia gewann er 2022 die deutsche A-Jugend-Meisterschaft und zeigte seinen Talent auch in den Spielen der UEFA Youth-League.

zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Bundesligisten

"Samuel ist ein hochveranlagter Spieler, der unsere Flexibilität und Qualität in der Offensive erhöht", sagt Marc Lettau, Sport-Direktor des VfL Bochum. Er bezeichnet Bamba als einen "spannenden Spielertypen, der unser Anforderungsprofil erfüllt und zudem noch viel Entwicklungspotenzial besitzt. Dass er im Nachwuchsbereich bereits auf internationaler Ebene seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat, zeigt uns, dass er vieles mitbringt, um sich beim VfL und in der Bundesliga durchzusetzen."

Podcast Klose in Nürnberg: Was kann er als Trainer? Miroslav Klose ist zurück im deutschen Profifußball. Was man von seinem Engagement als Chefcoach des 1. FC Nürnberg erwarten kann, erklärt uns der frühere Klose-Begleiter und langjährige kicker-Chefreporter Carlo Wild. Außerdem: Wie ist der Stand bei Fabian Hürzeler und dem FC St. Pauli? alle Folgen

Auf Osterhages Spuren - "Großartige Fans"

Vor Bamba wechselten in jüngster Vergangenheit zum Beispiel Patrick Osterhage, der mittlerweile für knapp fünf Millionen Ablöse zum SC Freiburg weiterzog, sowie Moritz Broschinski von Borussia Dortmund zum Nachbarn im Westen.

Nun also Bamba: Der Stürmer steht für enorme Geschwindigkeit und kann auf verschiedenen Offensivpositionen zum Einsatz kommen. "Der VfL ist ein toller Klub mit großartigen Fans. Ich kann es kaum erwarten, anne Castroper zu spielen", sagt der Nachwuchsmann.

Erste Gelegenheiten, sich beim neuen Trainer Peter Zeidler zu empfehlen, sind nicht mehr fern. Am 1. Juli nimmt der VfL das Training für die neue Saison auf.