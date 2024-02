Transfer-Paukenschlag: Zu diesem Handball-Verein wechselt Silvio Heinevetter

Es ist ein Transfer-Paukenschlag im Handball: Torhüter Silvio Heinevetter wechselt zurück in seine Heimat. Das bestätigte sein neuer Verein, der den Transfer "als klares Signal" bezeichnet.

Dass Silvio Heinevetter im Sommer den TVB Stuttgart verlassen wird, wurde heute offiziell (wir berichteten). Nun ist klar: Der 39-Jährige wechselt zum ThSV Eisenach.

"Rostbratwurst statt Maultaschen. Schwarzbier statt Cider", erklärte Silvio Heinevetter in einem Instagram. "Nach zwei großartigen Jahren in Stuttgart gehe ich dort hin, wo die Liebe zum Handball angefangen hat und wo ich mich am wohlsten fühle: Nach Hause."

"Ich freue mich auf meine neue Herausforderung beim ThSV Eisenach ab Sommer dieses Jahres", so Silvio Heinevetter weiter. Der Torhüter fügt an: "Wie sagt man so schön: Zu Hause schmeckt’s noch immer am besten!"

Der 206-fache deutsche Nationalspieler hat laut Mitteilung des aktuellen Tabellen-17. der Handball-Bundesliga einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Für Heinevetter ist es die Rückkehr in seine Heimatregion - er wurde in Bad Langensalza geboren. "Ein verlorener Sohn kehrt nach Thüringen zurück", sagt deshalb ThSV-Geschäftsführer Rene Witte.

"Klares Signal"

"Als Kind besuchte Silvio Heinevetter die Heimspiele des ThSV Eisenach, nun konnten wir ihn von unserem Konzept überzeugen. Wir sehen seinen Wechsel als klares Signal, unseren inzwischen gut aufgestellten Verein in der Handball-Bundesliga zu etablieren, mit der Aufbruchstimmung den Weg in unsere neue Arena zu beschreiten", erklärt Witte.

"Aus sportlicher Sicht muss man über Silvio Heinevetter nicht viel sagen. Ich kenne ihn über 25 Jahre. Ich weiß genau, dass er alles für unseren Verein geben wird. Wir werden alle von seiner reichhaltigen Erfahrung profitieren", betont Maik Nowak, der Sportliche Leiter des ThSV Eisenach.

Über Silvio Heinevetter

Der am 21.10.1984 im thüringischen Bad Langensalza geborene Torhüter Silvio Heinevetter absolvierte bislang 206 Länderspiele, das erste 2006 unter Heiner Brand. Im Vereinstrikot durchbrach er am 8. Oktober 2023 als vierter Spieler die 600-Spiele-Marke in der Handballbundesliga.

In der Vereinsliste des 1,94 Meter großen Silvio Heinevetter stehen bis 2005 der SV Empor Bad Langensalza, der THC Erfurt Bad Langensalza und Concordia Delitzsch (Aufstieg in die 1. Handballbundesliga), es folgen die Stationen SC Magdeburg (2005 bis 2009), Füchse Berlin (2009 bis 2020), MT Melsungen (2020 bis 2022) und seit 2022 der TVB Stuttgart. Und ab 2024 für mindestens zwei Jahre der ThSV Eisenach.

"Es war keine Entscheidung gegen den TVB, sondern für eine neue Herausforderung mit viel Perspektive. Die Entscheidung ist nun getroffen, alles was kommt geht ab Sommer los, jetzt gilt mein voller Fokus der restlichen Saison mit dem TVB", hatte Silvio Heinevetter seinen Abschied vom TVB Stuttgart begründet - nun ist klar, die neue Herausforderung liegt in der Heimat.

» Angebot abgelehnt: Silvio Heinevetter verlässt TVB Stuttgart