Transfer offiziell: Ahouansou wechselt nach Wetzlar

Philipp Ahouansou wird nach der laufenden Spielzeit von den Rhein-Neckar Löwen zur HSG Wetzlar wechseln. Darauf haben sich der Spieler und beide Vereine verständigt.

Zur kommenden Saison der Handball-Bundesliga wechselt Philipp Ahouansou von den Rhein-Neckar Löwen nach Wetzlar. Bei den Domstädtern hat Ahouansou einen langfristigen Arbeitsvertrag bis 30. Juni 2028 unterschrieben. Zuvor hatte der 22-Jährige sein noch bis 2025 laufendes Arbeitspapier bei den Löwen aufgelöst. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

"Der Transfer erforderte durchaus Hartnäckigkeit und Ausdauer, aber jetzt sind wir froh, dass wir mit den Rhein-Neckar Löwen Einigkeit über den Wechsel erzielen konnten", so Wetzlars Geschäftsführer Björn Seipp. Mit der Verpflichtung des "Wunschspielers" sei zudem die Personalplanung für die kommenden Spielzeit abgeschlossen, wie die Wetzlar mitteilte.

Ahouansou "bereit eine verantwortungsvolle Rolle zu übernehmen"

"Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mit der HSG Wetzlar schon etwas länger im Gespräch bin. Von Beginn an habe ich eine große Wertschätzung gespürt. Den Plan, den die Verantwortlichen mit dem neuen Team ab Sommer, aber auch mit mir persönlich haben, gefällt mir sehr. Ich bin bereit, künftig eine verantwortungsvolle Rolle zu übernehmen", sagte Ahouansou.

"Mit Philipp bekommen wir einen torgefährlichen und zweikampfstarken Angreifer dazu, der über großes Potential verfügt. Ich freue mich sehr, dass es unserer Klubführung geglückt ist, diesen Wechsel jetzt zu ermöglichen", sagt Wetzlars Trainer Frank Carstens und der Sportliche Leiter Jasmin Camdzic ergänzt: "Philipp bringt viele Dinge mit, die wir brauchen. Er ist noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen und ich bin froh, dass er den nächsten Schritt in seiner Karriere bei uns geht."

Transfer "die sportlich beste Lösung für alle Beteiligten"

"Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Transfer die sportlich beste Lösung für alle Beteiligten gefunden haben. Wir bedanken uns bei Philipp für seinen Einsatz in all den Jahren von der B-Jugend bis zu den Profis, wo er schon als 17-Jähriger sein Debüt gefeiert hat. Wir wünschen ihm nun alles Gute auf seinem weiteren Weg", sagt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Bereits Ende Januar wurde über einen Wechsel von Philipp Ahouansou zu der HSG Wetzlar spekuliert, doch bei den Verhandlungen soll es gehakt haben, denn der 22-jährige Ahouansou hat noch einen bis 2025 laufenden Vertrag beim Pokalsieger 2022/23. Laut Mannheimer Morgen gab es zwischen Ahouansou und den Löwen unterschiedliche juristische Ansichten hinsichtlich des Vertrags. Demnach war es um eine Klausel, die eine Ablösesumme hinfällig machen würde, gegangen.

Aus der Jugend der Löwen - Leihe nach Minden

Ahouansou spielte bis einschließlich zur C-Jugend beim TV Kesselstadt beziehungsweise der HSG Hanau. 2017 ging er ins Internat der Rhein-Neckar Löwen nach Kronau und lief seitdem im gelb-blauen Trikot der Badener auf. Erst für die B- und A-Jugend, danach in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga und schließlich ab 2020 fürs Bundesliga-Team.

Von November 2022 bis Juni 2023 war Ahouansou an den damaligen Erstligisten GWD Minden ausgeliehen und spielte demnach schon über ein halbes Jahr unter dem damaligen GWD-Coach Frank Carstens in Ostwestfalen. Im April 2023 debütierte Ahouansou in der A-Nationalmannschaft beim EHF Euro-Cup gegen Schweden.