Transfer-Offensive im Sommer? Der OFC will "eine neue Mentalität in den Kader bringen"

Trotz des jüngsten Einzuges in den DFB-Pokal fällt das Saisonfazit bei Kickers Offenbach ernüchternd aus. In der Sommerpause möchte der OFC um Sportchef Christian Hock das Transferfenster nutzen, um dem Kader neues Leben einzuhauchen.

Der finale Kraftakt hat bei den Offenbacher Kickers für einen Mix aus Freude und Erleichterung gesorgt, den Frust über eine enttäuschende Punktrunde (Platz elf) aber nicht dauerhaft beiseite gewischt. Man habe mit dem 3:2 (1:1)-Erfolg im Endspiel des Landespokals gegen Hessenligist Türk Gücü Friedberg lediglich das "Minimalziel" erreicht, stellte Sport-Geschäftsführer Christian Hock klar. Man könne die Saison "nicht schönreden" und werde sie weiter aufarbeiten. Erste Schlussfolgerungen wurden bereits gezogen.

Man müsse "eine neue Stimmung, eine neue Mentalität in den Kader bringen", sagte Hock. Dessen Zusammenstellung habe nicht gepasst, gab Trainer Christian Neidhart zu. Man habe zu viele ähnliche Typen gehabt. "Das war uns zwar früh bekannt, aber wir hatten keine Handhabe mehr. Der Etat war ausgeschöpft." Im Winter gelang es immerhin, in Marc Wachs (Eintracht Frankfurt II) einen Akteur zu holen, der von der Sechser-Position aus für neue Impulse sorgte. Seinen Wert fürs Team stellte er im Pokalfinale unter Beweis, als er alle drei Tore vorbereitete.

Dritte Transferperiode ist entscheidend

"Wir hatten zwei Transferperioden", sagte Hock. In der ersten (vor der Saison) habe man "viel zu spät" agieren können, die zweite im Winter sei ohnehin nur eine kleine gewesen. "Jetzt kommt die dritte, an dieser müssen wir uns messen lassen", weiß der Sport-Geschäftsführer. Zwei Zugänge wurden bereits verkündet: Boubacar Barry (29, Astoria Walldorf) und Stephan Mensah (23, Chemnitzer FC). Beide wurden zum Teil beim Karlsruher SC ausgebildet, beide sind ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler und vorrangig auf den Flügeln zu Hause. Barry sei aber in der Offensive durchaus flexibel einsetzbar. "Das gibt uns ganz andere Möglichkeiten", sagt Hock.

In Keanu Staude, Mensah und Barry konkurrieren in Zukunft also drei Akteure um die beiden Plätze links und rechts im Mittelfeld. Für diese Position steht auch noch Irwin Pfeiffer unter Vertrag, dem man bei einem Wechselwunsch aber keine Steine in den Weg legen würde. Die Verträge von Dominik Wanner und Kevin Lankford werden indes nicht verlängert. Offen ist die Zukunft des zentralen Mittelfeldspielers Leon Müller (23), dessen Arbeitspapier ebenfalls ausläuft. Für diese Position gilt weiterhin Daniel Dejanovic (23, Eintracht Frankfurt II) als heißer Kandidat. Am Mittwoch wurde zudem bekannt, dass Sturm-Talent Luca Horst einen Profi-Vertrag erhalten hat.

Davies-Freund Mensah will mit Erfahrung helfen

Mensah, der seit der Zeit bei der Spvgg Unterhaching (2019 bis 2022) Bayern Münchens Alphonso Davies zu seinen besten Freunden zählt ("Wir haben zusammen Musik gemacht"), sagt über sich, er sei "sehr mentalitätsstark" und habe er in seiner jungen Karriere schon viel erlebt (fünf Dritt- und 67 Regionalligaspiele). Vor allem die Zeit in den U-Nationalteams des DFB will er nicht missen. "Ich habe dort viele Leute kennengelernt, das hat mich reifer und erwachsener gemacht", sagt der Mann, der in der Jugend unter anderem mit Nico Schlotterbeck (KSC), Jann-Fiete Arp (DFB U 17) und Jonathan Burkardt (DFB U 18) zusammenspielte.