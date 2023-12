Wechsel in der Handball Bundesliga im Sommer 2024

Auf dem Transfer-Markt der Handball Bundesliga richtet sich der Blick bereits auf die nächste Saison: Wen haben die Vereine für die kommende Spielzeit verpflichtet - und welche Spieler werden ihre jetzigen Klubs im Sommer 2024 verlassen? Die bereits feststehenden Wechsel in der Übersicht.

Hinweis:

Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Zu- und Abgänge in der laufenden Saison 2023/24 sind in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

Bergischer HC

Zugänge im Sommer 2024:

-

Abgänge im Sommer 2024:

Tim Nothdurft (Rhein-Neckar Löwen)

Frisch Auf Göppingen

Zugänge im Sommer 2024:

Ludvig Hallbäck (Bjerringbro-Silkeborg/DEN), Ben Matschke (Trainer, vereinslos, zuletzt HSG Wetzlar)

Abgänge im Sommer 2024:

Tobias Ellebaek (KIF Kolding/DEN), Markus Baur (Trainer, Ziel unbekannt), Sebastian Heymann (Rhein-Neckar Löwen)

Füchse Berlin

Zugänge im Sommer 2024:

-

Abgänge im Sommer 2024:

Hans Lindberg (HØJ Elite/DEN), Moritz Sauter (HSV Hamburg)

HBW Balingen-Weilstetten

Zugänge im Sommer 2024:

-

Abgänge im Sommer 2024:

Patrick Volz (SG Flensburg-Handewitt, zunächst Leihe nach Sonderjyske), Jens Bürkle (Trainer, Ziel unbekannt)

HC Erlangen

Zugänge im Sommer 2024:

Justin Kurch, Manuel Zehnder (beide ThSV Eisenach, Rückkehr nach Leihe)

Abgänge im Sommer 2024:

Lutz Heiny (TuS N-Lübbecke)

HSG Wetzlar

Zugänge im Sommer 2024:

-

Abgänge im Sommer 2024:

Julian Fuchs (MT Melsungen, Rückkehr nach Leihe), Magnus Fredriksen (Sønderjyske/DEN), Hendrik Wagner (TBV Lemgo Lippe)

HSV Hamburg

Zugänge im Sommer 2024:

Robin Haug (Elverum HH/NOR), Moritz Sauter (Füchse Berlin/1. VfL Potsdam)

Abgänge im Sommer 2024:

Dani Baijens (Paris St. Germain/FRA)

MT Melsungen

Zugänge im Sommer 2024:

Julian Fuchs (HSG Wetzlar, Rückkehr nach Leihe), Mohamed Amine Darmoul (GWD Minden)

Abgänge im Sommer 2024:

Ivan Martinovic (Rhein-Neckar Löwen)

Rhein-Neckar Löwen

Zugänge im Sommer 2024:

Ivan Martinovic (MT Melsungen), Tim Nothdurft (Bergischer HC), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen)

Abgänge im Sommer 2024:

Niclas Kirkeløkke (SG Flensburg-Handewitt)

SC DHfK Leipzig

Zugänge im Sommer 2024:

Nils Greilich (HC Elbflorenz, zurück nach Leihe), Julius Meyer-Siebert (Eulen Ludwigshafen)

Abgänge im Sommer 2024:

-

SC Magdeburg

Zugänge im Sommer 2024:

-

Abgänge im Sommer 2024:

-

SG Flensburg-Handewitt

Zugänge im Sommer 2024:

Niclas Kirkeløkke (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Volz (HBW Balingen-Weilstetten, zunächst Leihe nach Sonderjyske)

Abgänge im Sommer 2024:

-

TBV Lemgo Lippe

Zugänge im Sommer 2024:

Hendrik Wagner (HSG Wetzlar)

Abgänge im Sommer 2024:

Lukas Zerbe (THW Kiel), Emil Laerke (Skanderborg-Aarhus/DEN), Finn Zecher (TuS N-Lübbecke)

ThSV Eisenach

Zugänge im Sommer 2024:

-

Abgänge im Sommer 2024:

Justin Kurch, Manuel Zehnder (beide HC Erlangen, Rückkehr nach Leihe)

THW Kiel

Zugänge im Sommer 2024:

Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe), Emil Madsen (GOG Haandbold/DEN)

Abgänge im Sommer 2024:

-

TSV Hannover-Burgdorf

Zugänge im Sommer 2024:

-

Abgänge im Sommer 2024:

-

TVB Stuttgart

Zugänge im Sommer 2024:

Nico Schöttle (ASV Hamm-Westfalen, Rückkehr nach Leihe)

Abgänge im Sommer 2024:

-

VfL Gummersbach

Zugänge im Sommer 2024:

-

Abgänge im Sommer 2024:

-

Hinweis: Fehlt jemand?

Wir freuen uns über eine Information per email an editor (at) handball-world.com