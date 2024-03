Wechsel Liqui Moly Star Ligue im Sommer 2024

Auf dem Transfer-Markt der Liqui Moly Star Ligue richtet sich der Blick bereits auf die nächste Saison: Wen haben die Vereine für die kommende Spielzeit verpflichtet - und welche Spieler werden ihre jetzigen Klubs im Sommer 2024 verlassen? Die bereits feststehenden Wechsel in der Übersicht.

Hinweis:

Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Zu- und Abgänge in der laufenden Saison 2023/24 sind in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

Cesson-Rennes MHB

Zugänge im Sommer 2024:

-

Abgänge im Sommer 2024:

Alejandro Romero (US Dunkerque), Arnaud Tabarand (Billere Handball)

Chambéry Savoie HB

Zugänge im Sommer 2024:

Adam Tomasek (HC Nove Vesely/CZE), Valentin Kieffer (US Dunkerque), Hugo Pimenta (SC Selestat), Adrien Vergely (PAUC Aix en Provence)

Abgänge im Sommer 2024:

Filip Ivic (RK Eurofarm Pelister Bitola/MKD), Antoine Tissot (PAUC Aix en Provence), Theo Benterki (Cournon d´Auvergne), Hugo Brouzet (PAUC Aix en Provence)

Chartres Métropole HB

Zugänge im Sommer 2024:

Quentin Minel (USAM Nimes Gard), Vinicios Carvalho (ABC Braga/POR), Eduardo Cadarso (Logrono La Rioja/ESP)

Abgänge im Sommer 2024:

Aleksa Kolakovic (Billere HB)

Dijon Métropole Handball

Zugänge im Sommer 2024:

Ayhan Alexandre (Frontignan HB)

Abgänge im Sommer 2024:

Jules Lignieres (Frontignan HB), Arthur Pecaud (Saran Loiret HB), Steeven Bois (Nancy Handball)

US Dunkerque

Zugänge im Sommer 2024:

Bence Szücs (Balatonfüredi KSE/HUN), Alejandro Romero (Cesson-Rennes MHB), Mehdi Harbaoui (CD Bidasoa Irun/ESP), Quentin Dupuy (USAM Nimes Gard)

Abgänge im Sommer 2024:

Shuichi Yoshida (HBC Nantes), Simon Sejr (Aarhus HC/DEN), Valentin Kieffer (Chambery Savoie HB)

Fenix Toulouse

Zugänge im Sommer 2024:

-

Abgänge im Sommer 2024:

Ayyoub Abdi (HBC Nantes), Fredric Pettersson (Karriereende)

HBC Nantes

Zugänge im Sommer 2024:

Shuichi Yoshida (US Dunkerque), Ayyoub Abdi (Fenix Toulouse), Matej Gaber (Pick Szeged/HUN), Noam Leopold (Pfadi Winterthur/SUI)

Abgänge im Sommer 2024:

Jeremy Toto (Pick Szeged/HUN), Alexandre Cavalcanti (MT Melsungen/GER)

Limoges Hand 87

Zugänge im Sommer 2024:

Faruk Yusuf (BM Granollers/ESP), Jenilson Varela (FDM Cangas/ESP)

Abgänge im Sommer 2024:

David Iglesias (Ziel unbekannt), Angel Fernandez (Ziel unbekannt), Jure Dolenec (Ziel unbekannt), Dragan Gajic (Karriereende)

Montpellier HB

Zugänge im Sommer 2024:

-

Abgänge im Sommer 2024:

Marko Panic (Orlen Wisla Plock/POL)

Paris St. Germain

Zugänge im Sommer 2024:

Yahia Omar (Telekom Veszprem/HUN), Dani Baijens (HSV Hamburg)

Abgänge im Sommer 2024:

Sadou Ntanzi (MOL Tatabanya KC/HUN), Yoann Gibelin (USAM Nimes Gard), Dominik Mathe (Industria Kielce/POL), Nikola Karabatic (Karriereende)

PAUC Aix en Provence

Zugänge im Sommer 2024:

Antoine Tissot (Chambery Savoie HB), Gustaf Banke (IFK Kristianstad/SWE), Joze Baznik (USAM Nimes Gard), Hugo Brouzet (Chambery Savoie HB)

Abgänge im Sommer 2024:

Denis Serdarevic (SC Selestat), Adrien Vergely (Chambery Savoie HB), Weskey Pardin (USAM Nimes Gard)

Saint Raphaël Var HB

Zugänge im Sommer 2024:

Andreas Lang (SønderjyskE/DEN), Alexandre Demaille (USAM Nimes Gard), Quinten Colman (Tremblay en France)

Abgänge im Sommer 2024:

Adrien Dipanda (Karriereende)

Saran Loiret Handball

Zugänge im Sommer 2024:

Arthur Pecaud (Dijon Metropole HB)

Abgänge im Sommer 2024:

Enzo Gesland (Cherbourg HB), Charlelie Gannac Gentils (Cournon d´Auvergne), Hadrian Ramon (Karriereende)

US Créteil HB

Zugänge im Sommer 2024:

-

Abgänge im Sommer 2024:

Dylan Soyez (USAM Nimes Gard), Kylian Rigault (Tremblay en France)

US Ivry

Zugänge im Sommer 2024:

Wael Chatti (Al Ahli Djeddah/KSA), Toke Schröder (Istres Ouest Provence), Robert Rosell Soriano (Atletico Valladolid/ESP), Martin Jung (Angel Ximenez Puente Genil/ESP), Gretar Gudjonsson (SC Selestat)

Abgänge im Sommer 2024:

Mate Sunjic (Ziel unbekannt), Leo Martinez (Nordsjaelland Haandbold), Jesper Dahl (Nordsjaelland Haandbold)

USAM Nimes Gard

Zugänge im Sommer 2024:

Sebastian Kaczor (Gornik Zabrze/POL), Dylan Soyez (US Creteil), Wesley Pardin (PAUC Aix en Provence), Yoann Gibelin (Paris St. Germain)

Abgänge im Sommer 2024:

Joze Baznik (PAUC Aix en Provence), Quentin Minel (Chartres Metropole HB), Quentin Dupuy (US Dunkerque), Alexandre Demaille (Saint Raphaël Var HB)

