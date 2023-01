Transfer im Sommer perfekt: Hertha holt Niederlechner aus Augsburg

Florian Niederlechner (32) verlässt den FC Augsburg nach der aktuellen Saison und schließt sich Hertha BSC an. Der Hauptstadtklub muss keine Ablöse bezahlen.

Bereits Mitte Dezember hatte der kicker vom sich anbahnenden Transfer des Angreifers berichtet, am Dienstag machte Hertha BSC den Transfer offiziell: Niederlechner wechselt im Sommer vom FCA in die Hauptstadt und unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Da der Vertrag des Stürmers ausläuft, bezahlt Hertha keine Ablöse.

"Wir freuen uns, dass wir Florian Niederlechner für Hertha BSC gewinnen konnten", wird Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic in der Mitteilung zitiert. "Mit ihm bekommen wir einen erfahrenen Offensivspieler, der Torgefahr, Mentalität und Körperlichkeit mitbringt. Das alles hat er in den vergangenen Jahren regelmäßig in der Bundesliga unter Beweis gestellt."

Wechsel im Sommer statt Winter

Auch ein Transfer im Winter stand zwischenzeitlich im Raum, für diesen hätte Hertha aber Kapazitäten im Budget freischaufeln müssen. Offiziell durfte der Verein seit dem 1. Januar, also ein halbes Jahr vor Vertragsende, einen Vertrag mit Niederlechner aushandeln, nur einen Tag später hatte sein Berater Ingo Haspel bei "Sky" bereits den anstehenden Wechsel angekündigt, dessen offizielle Bestätigung nun erfolgt ist.

Niederlechner ist seit 2019 für den FCA aktiv, erzielte für die Fuggerstädter 30 Tore in 107 Pflichtspielen. Zuvor lief er in der Bundesliga auch für den SC Freiburg und den FSV Mainz 05 auf. In der laufenden Saison kam er in 14 von 15 Augsburger Saisonspielen zum Einsatz (vier Tore, kicker-Durchschnittsnote 3,50).